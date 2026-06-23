VIDEO | Cristiano Ronaldo se enojó con un periodista que le preguntó por Messi

El portugués venía de marcar un doblete en la goleada de Portugal ante Uzbekistán, pero se molestó cuando un cronista mencionó al capitán argentino en plena rueda de prensa.

Hoy 22:25

Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista en el Mundial 2026, aunque esta vez no solo por sus goles. Tras la goleada de Portugal por 5 a 0 ante Uzbekistán, el delantero habló con la prensa y tuvo un tenso momento cuando un periodista le hizo una pregunta relacionada con Lionel Messi.

El capitán portugués había anotado sus primeros dos goles en esta edición de la Copa del Mundo y celebró con felicidad junto a los hinchas lusos. Sin embargo, el clima cambió durante el contacto con los medios.

Mientras respondía preguntas, un cronista mexicano comenzó a formular una consulta con una referencia directa al capitán argentino: “Ayer Lionel Messi anotó dos goles”.

En ese momento, el rostro del futbolista de Al-Nassr cambió y decidió no continuar con la respuesta. “Dale, dale. Siguiente pregunta”, expresó Cristiano Ronaldo, antes de mirar hacia otro periodista.

El momento generó sorpresa entre los presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Luego del cruce, el portugués también lanzó una advertencia a otro cronista: “Depende de la respuesta; si no, no te respondo”.

Los récords de Cristiano Ronaldo en el Mundial

Más allá del episodio con la prensa, Cristiano Ronaldo tuvo una jornada histórica en el triunfo de Portugal ante Uzbekistán.

El delantero marcó un doblete y se convirtió en el único futbolista en anotar al menos un gol en seis Copas del Mundo diferentes. Tanto él como Messi ya tenían la marca de haber disputado seis ediciones mundialistas, pero el argentino no pudo convertir en Sudáfrica 2010.

Además, con 10 goles, el Bicho superó al mítico Eusebio, que había marcado 9, y pasó a ser el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales.

Cristiano también alcanzó otra marca impactante: con 41 años y 138 días, se transformó en el jugador más longevo en anotar un doblete en una Copa del Mundo.

De esa manera, superó a Lionel Messi, quien había logrado ese registro apenas un día antes ante Austria, con 38 años y 363 días.

Con Portugal ya recuperado tras el empate en el debut, Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena mundialista, entre nuevos récords, goles y una reacción que no tardó en hacerse viral.