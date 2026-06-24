Recapturan a Matías Exequiel Perezlindo, delincuente fugado en San José del Rincón

Matías Exequiel Perezlindo, un delincuente con antecedentes, fue recapturado tras una fuga de la Comisaría 14ª de San José del Rincón, enfrentando nuevas acusaciones por robo y resistencia a la autoridad.

Hoy 04:50

El martes 23 de junio, a una semana de la fuga de la Comisaría 14ª de San José del Rincón, efectivos de la 6ª Inspectoría Zonal, de la Comisaría 14ª y de la Comisaría 28ª de Colastiné lograron recapturar al evadido Matías Exequiel Perezlindo, de 26 años, quien posee un extenso prontuario delictivo por delitos contra las personas y la propiedad.

La detención se llevó a cabo durante una requisa domiciliaria en una vivienda situada en la calle Los Algarrobos, entre Los Chañares y Ubajay. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar, pero fue rápidamente aprehendido por las autoridades.

El 16 de junio, Pistolón Perezlindo había sido detenido por el Comando Radioeléctrico de la Costa tras ser señalado por el robo de un televisor. Durante el procedimiento, mostró una fuerte resistencia, lo que complicó su arresto.

Una vez reducido y esposado, Perezlindo logró escapar durante un cambio de esposas, empujando a un efectivo y huyendo por el patio de la Comisaría 14ª.

La fuga fue comunicada a la Fiscalía de Flagrancia, que ya estaba involucrada en la causa por el robo, iniciando así una intensa búsqueda en diferentes sectores de la costa.

Los investigadores trabajaron arduamente para localizar al prófugo, lo que permitió montar un operativo en una vivienda donde se presumía que estaba escondido. A pesar de intentar escapar nuevamente, fue interceptado y recapturado con éxito.

Desde su mayoría de edad en diciembre de 2018, Perezlindo ha sido acusado de nueve delitos diferentes. En junio de 2021, fue condenado por amenazas de muerte a una vecina que lo había denunciado por el robo de cinco lechones.

No es la primera vez que escapa de una dependencia policial; anteriormente, el 12 de enero de 2023, también se fugó de la misma comisaría, llegando al río donde intentó huir nadando, pero fue recapturado.

La recaptura fue reportada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez notificó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial dispuso que Perezlindo permanezca privado de libertad, y se le formen nuevas causas por robo, atentado y resistencia a la autoridad.