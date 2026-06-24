Detención de mujer por narcotráfico en Villa Barberán

Una mujer de 34 años fue arrestada en Villa Barberán por narcotráfico tras un allanamiento donde se incautaron 31 gramos de cocaína en varias dosis.

Hoy 03:19

En un reciente operativo antidrogas, una mujer de 34 años fue detenida en la localidad de Villa Barberán por violar la Ley de Estupefacientes. El allanamiento tuvo lugar tras un exhaustivo trabajo de inteligencia por parte de la División Microtráfico, que realizó patrullajes en el área metropolitana para identificar puntos de venta y consumo de drogas.

Los agentes, tras varios días de investigación, detectaron una vivienda que operaba como kiosco narco. En coordinación con la fiscalía antidrogas, solicitaron un allanamiento y, anoche alrededor de las 20 horas, se dirigieron a la finca ubicada en la calle Leo Parcianello.

En presencia de un testigo, los efectivos leyeron el mandamiento judicial a la moradora e ingresaron al inmueble. Durante la inspección, hallaron 128 envoltorios de cocaína con un peso total de 31.7 gramos, así como otros elementos que evidencian la actividad delictiva.

Entre los objetos confiscados se encontraban recortes de polietileno, dos tijeras y una suma de $58.600 pesos, considerados como productos relacionados con la venta de estupefacientes. También se incautó un teléfono celular que podría contener información relevante para la investigación.

La mujer fue notificada de su aprehensión en el marco de la causa de Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 y se encuentra a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno. Este operativo pone de relieve los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir el narcotráfico en la región.

Las autoridades exhortan a la comunidad a colaborar brindando información que ayude a desmantelar redes de tráfico de drogas y a mantener el bienestar social en Villa Barberán.