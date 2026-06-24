Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 JUN 2026 | 7º
X
Regionales

Detención de mujer por narcotráfico en Villa Barberán

Una mujer de 34 años fue arrestada en Villa Barberán por narcotráfico tras un allanamiento donde se incautaron 31 gramos de cocaína en varias dosis.

Hoy 03:19

En un reciente operativo antidrogas, una mujer de 34 años fue detenida en la localidad de Villa Barberán por violar la Ley de Estupefacientes. El allanamiento tuvo lugar tras un exhaustivo trabajo de inteligencia por parte de la División Microtráfico, que realizó patrullajes en el área metropolitana para identificar puntos de venta y consumo de drogas.

Los agentes, tras varios días de investigación, detectaron una vivienda que operaba como kiosco narco. En coordinación con la fiscalía antidrogas, solicitaron un allanamiento y, anoche alrededor de las 20 horas, se dirigieron a la finca ubicada en la calle Leo Parcianello.

En presencia de un testigo, los efectivos leyeron el mandamiento judicial a la moradora e ingresaron al inmueble. Durante la inspección, hallaron 128 envoltorios de cocaína con un peso total de 31.7 gramos, así como otros elementos que evidencian la actividad delictiva.

Entre los objetos confiscados se encontraban recortes de polietileno, dos tijeras y una suma de $58.600 pesos, considerados como productos relacionados con la venta de estupefacientes. También se incautó un teléfono celular que podría contener información relevante para la investigación.

La mujer fue notificada de su aprehensión en el marco de la causa de Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 y se encuentra a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno. Este operativo pone de relieve los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir el narcotráfico en la región.

Las autoridades exhortan a la comunidad a colaborar brindando información que ayude a desmantelar redes de tráfico de drogas y a mantener el bienestar social en Villa Barberán.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Colombia volvió a festejar con una ajustada victoria ante Congo y se clasificó a 16avos de final del Mundial
  2. 2. Un adolescente de 17 años fue aprehendido acusado de golpear y amenazar a su expareja
  3. 3. Beatríz Tourn en LO: “La baja del consumo es hoy la mayor preocupación de las pymes”
  4. 4. El PRO pidió la salida de Adorni y anunció que impulsará su interpelación en el Senado
  5. 5. Tom Holland participó de incógnito en un concurso de Spider-Man y Zendaya lo eliminó con su voto final
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT