Francia y Noruega definen el primer puesto del Grupo I del Mundial 2026

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Con el boleto asegurado a los 16avos de final, ambas selecciones se enfrentarán este viernes desde las 16 en el Boston Stadium para definir quién se queda con el liderazgo de la zona. Kylian Mbappé y Erling Haaland serán las grandes atracciones de un partido con promesa de alto vuelo.
Francia y Noruega protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026. Desde las 16.00, en el Boston Stadium, los dos equipos buscarán quedarse con el primer puesto de la zona luego de haber asegurado anticipadamente su clasificación a los 16avos de final.
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Los Vikingos llegan con puntaje ideal tras un sólido comienzo de torneo. En su debut golearon 4-1 a Irak y luego derrotaron 3-2 a Senegal en un encuentro cargado de emociones. Tras ese triunfo, Erling Haaland sorprendió con una frase sobre el choque frente a Francia: "Honestamente, me da un poco igual ahora. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo".
Por su parte, Les Bleus también ganaron sus dos compromisos. Primero vencieron 3-1 a Senegal y después superaron 3-0 a Irak, con Kylian Mbappé como principal figura y líder futbolístico del equipo. Sin embargo, el conjunto francés tendrá una ausencia importante en el banco de suplentes: Didier Deschamps no dirigirá debido al fallecimiento de su madre y será reemplazado por su ayudante de campo.
Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.