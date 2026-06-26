Senegal e Irak juegan su última chance para seguir con vida en el Mundial 2026

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Las dos selecciones llegan sin puntos a la tercera fecha del Grupo I y necesitan una victoria para mantener la esperanza de avanzar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros. El partido se disputará desde las 16.00 en el Toronto Stadium.
Senegal e Irak afrontarán este viernes un duelo decisivo por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026. Desde las 16.00, en el Toronto Stadium, ambos seleccionados buscarán un triunfo que les permita conservar las chances de clasificación a los 16avos de final, luego de un comienzo de torneo muy complicado.
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Los Leones de la Teranga atraviesan un momento delicado tras perder sus dos primeros compromisos. En el debut cayeron ante Francia y luego fueron derrotados por Noruega, resultados que los dejaron obligados a ganar y esperar una combinación favorable de resultados para avanzar como uno de los mejores terceros del certamen.
La realidad de Irak es aún más compleja. El conjunto asiático fue ampliamente superado en sus dos presentaciones: perdió 4-1 frente a Noruega y luego cayó 3-0 ante Francia, por lo que necesita una goleada y una serie de resultados ajenos para mantener viva la ilusión de clasificar.
Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson y Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi y Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.