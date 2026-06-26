Bélgica goleó a Nueva Zelanda y se quedó con el primer puesto en su grupo

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|GF
|GC
|DG
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|3
|1
|2
|3
|2
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|1
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|1
|1
|3
|3
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En Vancouver, la selección de Bélgica venció a su par de Nueva Zelanda por 5-1 en la tercera y última fecha de la Copa del Mundo, encuentro correspondiente al grupo G.
Bélgica reaccionó en el momento justo. Los dirigidos por Rudi García vencieron con autoridad 5-1 a Nueva Zelanda en la tercera y última fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, resultado que les permitió asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final y quedarse con el primer lugar del Grupo G gracias a una mejor diferencia de gol que Egipto.
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Después de un inicio irregular en el torneo, los Diablos Rojos mostraron su mejor versión cuando más lo necesitaban. Con una actuación sólida de principio a fin, dominaron a un conjunto oceánico que necesitaba ganar para mantener opciones de avanzar, pero terminó despidiéndose del Mundial con apenas un punto.