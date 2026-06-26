Egipto empató ante Iran y podría cruzarse con Argentina en octavos de final

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Tras un arranque frenético con goles de Saber y Rezaeian, el ritmo cayó en el complemento y el 1-1 dejó conformes a ambos. Los africanos jugarán ante Australia, mientras que los iraníes dependen de otros resultados para clasificar como mejor tercero.
Egipto empató por 1-1 ante Irán y se clasificó a los 16vos de final al terminar en la segunda posición del Grupo G, mientras que Irán quedó en la tercera colocación y ahora tendrá que esperar para ver si le alcanza para quedar como uno de los mejores terceros. El arranque fue frenético: Mahmoud Saber abrió el marcador para los africanos, Mostafa Shoubir le atajó un penal a Mehdi Taremi y los asiáticos se recuperaron rápido del fallo para igualarlo por Ramin Rezaeian
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En el descuento, Irán convirtió el tanto que le permitía ganar y clasificar como segundo por detrás de Bélgica (goleó por 5-1 a Nueva Zelanda), pero la jugada fue anulada por una milimétrica posición adelantada de Shoja Khalilzadeh.