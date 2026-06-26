F3: Mattia Colnaghi comenzó el fin de semana a un paso del ‘Top10’

El piloto ítalo argentino fue 11° en el primer entrenamiento de la FIA Fórmula 3 en Spielberg, acompañando el show de la F2 y F1 en Austria.

Hoy 07:00

Mattia Colnaghi (MP Motorsport), el piloto ítalo argentino de la FIA Fórmula 3, arrancó con la 4ra fecha del certamen muy cerca de las diez mejores posiciones del entrenamiento libre en la pista de Spielberg. El Red Bull Ring recibe a las categorías de monopostos para el Gran Premio de Austria y joven que corre bajo bandera de Argentina registró 1m22s855 para quedar 11° a 445 milésimas del referente, Noah Stromsted (Trident).

Stromsted tuvo un comienzo de fin de semana perfecto gracias al registro de 1m22s410 en la pista ubicada en la región de Estiria. En el cierre de la tanda, Taito Kato (ART) mejoró el tiempo para meterse en medio de los dos pilotos de Trident, terminando como escolta, con Freddie Slater en tercera colocación.

La acción en la pista continuará a las 10 horas (de Argentina) con la Clasificación de la FIA Fórmula 3, con miras a las dos carreras del fin de semana. La primera se disputará el sábado a las 5:05hs y la segunda el domingo a las 3:40hs de Argentina.