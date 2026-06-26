Inseguridad en Añatuya: desvalijaron una casa mientras la familia dormía

El robo ocurrió durante la madrugada de este viernes en el barrio La Merced, de Añatuya. Los delincuentes forzaron la puerta de ingreso y se llevaron celulares, herramientas de trabajo y otros elementos de valor.

Hoy 12:01

Una familia del barrio La Merced, en la ciudad de Añatuya, fue víctima de un robo durante la madrugada de este viernes, cuando delincuentes ingresaron a su vivienda mientras todos dormían y escaparon con herramientas de trabajo, electrodomésticos y dispositivos móviles.

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De acuerdo con el relato de los damnificados, el hecho se habría producido entre las 3 y las 5.30. El episodio fue descubierto por la hija de la familia Chávez, quien al levantarse para ir a la escuela advirtió que la puerta principal estaba abierta y que la cerradura había sido violentada.

Los ladrones recorrieron distintos sectores de la vivienda y sustrajeron numerosos elementos, entre ellos dos teléfonos celulares —un Samsung A02 y un ZTE— con sus respectivos cargadores, un caloventor, una pava eléctrica, un compresor de mano, herramientas de trabajo, un alargue, una mochila negra y un par de zapatillas deportivas que se encontraba en su interior.

La familia radicó la denuncia correspondiente y solicitó la colaboración de la comunidad para recuperar sus pertenencias, pidiendo que se informe a las autoridades ante cualquier intento de comercialización de los objetos robados.

El hecho volvió a generar preocupación entre los vecinos del barrio, quienes reclaman mayores medidas de seguridad y un incremento de los patrullajes para prevenir nuevos episodios de inseguridad.