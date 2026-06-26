MotoGP: Aprilia se muestra fuerte con Bezzecchi al frente de la práctica libre

Comenzó el clásico TT de Assen para el GP de motociclismo de los Países Bajos con las cuatro Aprilia en las primeras seis posiciones.

Hoy 07:00

Marco Bezzecchi comenzó de la mejor manera el GP de los Países Bajos, dando un primer sólido paso para dar vuelta la página amarga de la carrera de Brno, donde fue suspendido por abofetear a un auxiliar de pista. El líder del campeonato mundial de MotoGP aseguró el mejor registro de la práctica libre en Assen, donde Aprilia marcó una tendencia con todas sus motos. Por otro lado, las Ducati de equipo oficial vieron cómo una falla dejó a Francesco Bagnaia con preocupación y una caída -sin consecuencias físicas- retrasó a Marc Márquez.

Marco Bezzecchi logró el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de los Países Bajos, en Assen. El italiano reaccionó a la penalización de no poder correr en Brno siendo el mejor piloto del parque, en una tanda que tuvo a todas las motos de Aprilia entre las seis primeras.

Pecco Bagnaia sufrió una avería en su moto, volviendo al box por un problema técnico, donde encontró su segunda moto y continuó con las tareas. También Álex Rins tuvo fallos en su Yamaha. En tanto, la caída de Marc sucedió en la chicana de entrada a la recta principal, de donde salió sin problemas y pudo llevar su Ducati hasta el box. Además, el brasileño Diogo Moreira (Honda) vio el suelo, sin consecuencias físicas.

En el cierre, los pilotos dedicaron tiempo a probar las largadas sin los dispositivos ‘holeshot’ para bajar la suspensión de las motos. Desde esta carrera están prohibidos.