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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 13º
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Policiales

Siniestro vial en Chaco y Absalón Rojas: solo hubo daños materiales

Un automóvil y una motocicleta protagonizaron un choque durante la mañana del viernes. Personal policial realizó las actuaciones de rigor tras constatar que ninguno de los conductores presentaba lesiones.

Hoy 11:12
Chaco y Absalóm

Durante la mañana del viernes, alrededor de las 8.40, se registró un siniestro vial en la intersección de calles Chaco y Absalón Rojas.

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En el hecho intervinieron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 2 y personal de la Departamental de Seguridad Ciudadana N° 01, quienes acudieron al lugar tras el aviso correspondiente.

Según el informe policial, el siniestro involucró a un automóvil Peugeot 208, conducido por una mujer identificada con las iniciales V.I.B., de 30 años, y una motocicleta marca Zontes, guiada por un hombre identificado con las iniciales H.W.H.C.

Ambos conductores manifestaron haber protagonizado un siniestro vial con daños materiales, sin requerir asistencia médica.

Tras la intervención policial, los involucrados fueron trasladados a la Comisaría Comunitaria N° 2 para las actuaciones de rigor, quedando el procedimiento a cargo del personal de guardia.

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