EDESE informó cortes programados para este sábado y el próximo lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 11:22

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Sábado 27 de junio: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Yanda y El Zanjón (dpto. Capital) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte de la localidad de Fernández (sobre Ruta Nacional 34, zona polideportivo municipal y desmotadora).

Lunes 29 de junio: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza, Quebracho Coto (dpto. Pellegrini), Los Romano y Santo Domingo (dpto. Robles); de 13:30 a 16:30 hs afectando a parte de Termas de Rio Hondo (comprendido entre Sarmiento, Avellaneda, Pedro León Gallo, e Irigoyen); de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Parque del Rio I de la ciudad Capital (Mzas 8, 9, 10, 11, 12, 13) y de 15:00 a 18:00 hs afectando a parte de Termas de Rio Hondo (comprendido entre San Lorenzo, Alberdi, Rivadavia y Belgrano).