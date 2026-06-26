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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 JUN 2026 | 18º
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Locales

Benavente participó de una nueva jornada de Ecoacción en el barrio Campo Contreras

También participaron el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el subsecretario de Salud, Mauro Kalinski, y el director de la Juventud, Luis Llanos.

Hoy 18:32
acoacción

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital participó de una nueva jornada de Ecoacción que se desarrolló en el barrio Campo Contreras con la intervención de estudiantes de diversos niveles educativos, representantes de la Subsecretaria de Ambiente de la provincia y de entidades del sector.

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Organizado por la Dirección de la Juventud de la Capital en la esquina de Nicolás Repetto e Ing. La Esperanza, se realizó un mural comunitario, se plantaron diferentes especies arbóreas, se llevó a cabo un taller de educación ambiental y se trabajó en la limpieza de minibasurales.

Benavente transmitió allí, el saludo de la Intendente, Ing. Norma Fuentes, a quienes asistieron a la jornada y destacó la participación de la comunidad en este tipo de acciones que tienen por objetivo el cuidado del medio ambiente y a la vez mantener los espacios de uso público limpios en beneficio de todos.

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