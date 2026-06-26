Video: una avioneta se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Videos captaron fragmentos cayendo y la rápida salida de personas mientras persisten dudas clave sobre las causas y tripulantes.

Hoy 18:34

Una avioneta impactó el viernes la Torre Citic de Beijing, el edificio más alto de la capital china, y provocó evacuaciones y caída de escombros en el distrito financiero central.

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La aeronave deportiva ligera chocó contra la Torre Citic, el rascacielos más alto de Beijing, en la capital china. Hasta ahora no está claro si hubo víctimas, cuántas personas iban a bordo, de dónde salió la aeronave ni qué circunstancias condujeron al accidente.

El choque alcanzó los pisos superiores de la torre, que mide 528 metros, y dispersó fragmentos sobre la acera y una zona verde cercanas.

El avión es un Sunward SA 60L Aurora y pertenece a la aerolinea Shuangyue General Aviation.

Qué se sabe y qué sigue sin aclararse

Hasta ahora no está determinado si el impacto dejó muertos o heridos. Tampoco se conoce cuántas personas viajaban en la avioneta.

La información disponible tampoco precisa de dónde salió la aeronave ni qué ocurrió antes del choque.

Los videos muestran el impacto y la evacuación

Videos difundidos en redes sociales mostraron a la avioneta golpeando la parte alta de la Torre Citic. En esas imágenes también se veían restos del aparato cayendo sobre el área exterior del edificio.

Otras grabaciones mostraron la salida de ocupantes del rascacielos. El material visual coincide con un escenario de evacuación tras el impacto.

Al cierre de la información, seguían abiertas las preguntas centrales del caso: el balance humano del choque, el número de ocupantes de la aeronave y las causas del accidente.

El impacto se produjo en la zona de Guomao, el principal centro financiero de Beijing, en el distrito de Chaoyang y junto a otros inmuebles emblemáticos de la capital china, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Imágenes tomadas en el lugar y que circulan por redes sociales internacionales muestran un agujero en la fachada acristalada del rascacielos, situado a una altura considerable, y fragmentos de una aeronave caídos en una vía próxima.

También circulan vídeos en los que se ven piezas caer desde gran altura junto a la torre, además de desperfectos en vehículos de la zona.

Marcos Sabio, un joven español residente en Beijing, fue testigo cercano del suceso, ya que según relató a EFE trabaja en el bloque de al lado.

“Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido, vi un poco de humo y enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente”, explicó.

Una vez en la calle, Sabio vio un gran despliegue policial, cortes de tráfico y a los agentes “pidiéndole a la gente que no mirara”, agregó.

Otro español residente en Beijing que prefirió no ser identificado explicó a EFE que se encontró con el operativo: “Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados”, señaló.

Por su parte, una mujer de apellido Lin, citada por el diario hongkonés South China Morning Post, asegura que fue evacuada de urgencia del edificio a las 18.00 hora local (10.00 GMT).