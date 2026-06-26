Jada Pinkett y Will Smith generan debate en París por gesto inesperado

La reciente aparición pública de Will Smith y Jada Pinkett en París junto a su hijo Jaden ha desatado un intenso análisis sobre un gesto de Jada que se volvió viral en redes sociales.

Hoy 19:36

Will Smith y Jada Pinkett Smith han vuelto a ser noticia tras su aparición pública en París, un evento que atrajo la atención de los medios y de sus seguidores. Durante su visita, la pareja fue captada en un video que se ha vuelto viral, donde un gesto de Jada generó diversas interpretaciones.

Las imágenes muestran a la pareja saliendo de su hotel, momento en el cual Will Smith se detiene para firmar autógrafos y saludar a algunos admiradores. En ese instante, Jada realiza un movimiento con el brazo que muchos interpretaron como un gesto de desaprobación, lo cual provocó una ola de comentarios en las redes sociales.

Algunas personas han interpretado el gesto como un empujón o una señal de molestia, mientras que otros lo consideran un hecho sin importancia y critican la exageración de los rumores en las plataformas digitales.

Este reencuentro público es significativo, ya que, a pesar de que Will y Jada han declarado que viven separados desde 2016, siguen casados y mantienen una relación cercana. En esta ocasión, la pareja estuvo acompañada por su hijo, Jaden Smith.

El motivo de su visita a la capital francesa fue la celebración de un importante logro profesional de Jaden, quien hizo su debut como el primer director creativo masculino de Christian Louboutin en un evento exclusivo en el restaurante Loulou.

Como es habitual, la aparición pública de la familia Smith provocó un intenso debate en las redes sociales, con muchos analizando el lenguaje corporal de la pareja y otros defendiendo la idea de que el momento fue sacado de contexto.

Este tipo de reacciones no son nuevas en la vida pública de los Smith, quienes frecuentemente son objeto de análisis y especulación en los medios. La viralidad del video ha puesto de manifiesto la atención constante que reciben en el mundo digital.