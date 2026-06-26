Cuti y Roberto Carabajal encabezarán la temporada musical de invierno en Termas de Río Hondo

La Confitería Casinos del Sol anunció su cartelera de espectáculos para julio y agosto, con shows diarios de folklore, tango, cumbia, melódico y tributos a artistas nacionales e internacionales.

Hoy 19:42

La temporada invernal en Termas de Río Hondo contará con una variada programación cultural y musical gracias a la agenda presentada por la Confitería Casinos del Sol para los meses de julio y agosto. Con shows en vivo durante toda la semana, la ciudad se consolida como uno de los principales polos de entretenimiento del norte argentino durante las vacaciones de invierno.

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Entre los principales atractivos de la cartelera sobresalen Cuti y Roberto Carabajal, quienes se presentarán todos los domingos en el tradicional espacio sobre calle Rivadavia 57, frente a Plaza San Martín. Los hermanos Carabajal, referentes del folklore santiagueño, ofrecen un repertorio que refleja la identidad cultural de la provincia y su rica tradición musical.

La programación semanal incluye también a Banda Aries, que inicia los lunes con un tributo a Luis Miguel; los martes con La Guitarreada; miércoles dedicados al folklore con Marcelo Toledo; jueves de tango con Javier Calamaro; viernes melódico con Manuel Wirzt; y los sábados, Natali Jugo rendirá homenaje a Valeria Lynch con "La Dueña de la Cumbia". Esta grilla abarca diversos géneros y públicos, garantizando opciones para toda la familia.

Además de los espectáculos, la Confitería Casinos del Sol ofrecerá servicio de restaurante y confitería bailable con DJ residente, generando una experiencia integral para los turistas que visiten la ciudad durante la temporada alta.

La agenda cultural se desarrollará del 1 de julio al 30 de agosto, reforzando el protagonismo de los artistas santiagueños y consolidando la riqueza musical de Santiago del Estero en el panorama turístico y artístico nacional.