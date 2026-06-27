Preocupación creciente por el posible fenómeno del Súper El Niño en 2026

Científicos de organismos climáticos internacionales advierten sobre un posible evento de El Niño de gran intensidad para 2026, que podría ocasionar lluvias extremas, sequías e incendios a nivel global.

Hoy 05:26

La posibilidad de un evento de El Niño de gran intensidad ha captado la atención de científicos y organismos climáticos internacionales. Los modelos más recientes indican que el Pacífico tropical se está calentando rápidamente y que las condiciones son favorables para el desarrollo de El Niño durante 2026.

A pesar de que el fenómeno aún no está confirmado como un Súper El Niño, los expertos han observado señales significativas que han llevado a un aumento en la vigilancia climática en las últimas semanas. La principal inquietud radica en los efectos potenciales que un evento fuerte podría tener en diversas regiones del mundo, incluyendo lluvias intensas, sequías prolongadas e incendios.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos ha informado que hay una alta probabilidad de que El Niño se desarrolle entre mayo y julio de 2026. Asimismo, se ha indicado que el fenómeno podría persistir durante el invierno del hemisferio norte de 2026-2027.

El Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia también ha reportado una señal fuerte, afirmando que hay una probabilidad muy alta de El Niño para el periodo mencionado. La región Niño 3.4 del Pacífico ecuatorial ha mostrado un calentamiento significativo a mediados de mayo.

La Organización Meteorológica Mundial ya había señalado que las condiciones en el Pacífico favorecían el regreso de El Niño desde mediados de 2026. Este fenómeno tiene el potencial de alterar los patrones de temperatura y lluvia en distintas zonas del planeta.

El Niño se produce cuando las aguas del centro y este del océano Pacífico ecuatorial se calientan más de lo habitual, lo que puede modificar la circulación de la atmósfera y afectar el comportamiento de las lluvias, temperaturas y tormentas. Sus efectos varían en función de la región, pudiendo generar aumentos en las lluvias o condiciones más secas y calurosas.

Los meteorólogos continúan monitoreando de cerca la evolución del Pacífico tropical, ya que un cambio de temperatura en esta zona puede impactar en sistemas climáticos de gran escala. Esto es crucial para sectores como la agricultura, la energía y la gestión de emergencias.