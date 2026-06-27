Wanda Nara defiende su papel como madre ante acusaciones de Icardi

Wanda Nara defendió su papel como madre en medio de acusaciones de negligencia por parte de Mauro Icardi, asegurando que siempre se mantuvo un seguimiento médico adecuado.

Hoy 06:27

En una reciente aparición en el programa SQP de América TV, Wanda Nara abordó las acusaciones de negligencia en el cuidado de su hija, lanzadas por Mauro Icardi. La conductora de MasterChef Celebrity negó enfáticamente cualquier desinterés en la salud de su hija y enfatizó el seguimiento médico que se ha mantenido en los últimos meses.

El conflicto se agudizó tras declaraciones de las abogadas de Icardi, quienes afirmaron que la menor tenía “los ligamentos rotos” y que Nara no había cumplido con las indicaciones médicas. Esta controversia no solo ha expuesto la intimidad familiar, sino que también ha revelado los problemas económicos y judiciales entre la empresaria y el futbolista.

Durante la entrevista, Nara defendió su postura, acusando a la defensa de Icardi de desinformar. Afirmó que la salud de su hija ha estado siempre bajo un control profesional riguroso y presentó evidencias, incluyendo un chat grupal donde se documentaban las sesiones de kinesiología y se compartían fotos del progreso.

En relación a la lesión de su hija, Nara aclaró que el diagnóstico es una lesión meniscal y que tanto la médica de cabecera como los kinesiólogos están al tanto de su evolución a través de estudios periódicos. “Nunca se interrumpió el tratamiento de Francesca”, destacó, asegurando que en su ausencia, su madre o una persona de confianza estaban al tanto de los cuidados.

La empresaria también enfatizó que, antes de cada visita al hogar de su padre, su hija tenía todos los estudios médicos actualizados y que Icardi estaba informado sobre la situación. “Mauro estaba al tanto de esta lesión”, subrayó, acotando que el futbolista nunca solicitó estudios adicionales durante cinco meses.

Nara explicó que, a pesar de las recomendaciones de la médica, Icardi no hizo una interconsulta sobre la situación médica de su hija. “Francesca no cortó con su tratamiento de kinesiología en ningún momento”, insistió, reafirmando su compromiso con la atención de su hija.

Las acusaciones por parte de Mauro Icardi incluyen la afirmación de que Nara actuó con negligencia al no atender adecuadamente la salud de una de sus hijas. Las abogadas del futbolista, Lara Piro y Elba Marcovecchio, sostienen que la niña presenta una condición seria y cuestionan el enfoque médico de Nara.

En respuesta a estas acusaciones, Wanda Nara dedicó tiempo a detallar la organización diaria de la vida de sus hijas, negando cualquier sobrecarga de actividades y defendiendo la continuidad de sus rutinas escolares y deportivas, similares a las que mantenían en Europa.