“Seguimos juntos”: el posteo de Messi después de volver a marcar con Argentina

El capitán argentino comenzó como suplente ante Jordania, ingresó en el complemento y anotó un golazo de tiro libre en la victoria 3 a 1 de la Selección por el Mundial 2026.

Hoy 07:50

Lionel Messi volvió a dejar su huella con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán comenzó como suplente en el triunfo 3 a 1 ante Jordania, por el cierre del Grupo J del Mundial 2026, pero ingresó en el complemento y rápidamente se anotó en las estadísticas con un golazo de tiro libre.

Después del partido, el crack rosarino realizó un motivador posteo en su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotos de su festejo y dejó un mensaje para los hinchas argentinos.

“Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos…”, escribió Messi, acompañado por un emoji de la bandera argentina.

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente recibió miles de comentarios positivos de sus fanáticos, que volvieron a destacar otra actuación decisiva del capitán argentino.

Otro gol y un nuevo récord para Messi

Con su tanto ante Jordania, Messi llegó a los seis goles en esta Copa del Mundo y se mantiene como uno de los grandes protagonistas del torneo.

Además, el astro rosarino suma 19 goles en seis participaciones mundialistas, una marca que agiganta todavía más su historia con la camiseta argentina.

El gol también le permitió alcanzar otro registro impresionante: se convirtió en el primer futbolista en convertir en siete partidos consecutivos en una cita mundialista.

Argentina cerró la fase de grupos con puntaje ideal y ahora se prepara para los 16avos de final, donde enfrentará a Cabo Verde en el inicio de los mano a mano del Mundial 2026.