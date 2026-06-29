Así es la “Argentum Gambeta”, la nueva pelota del fútbol argentino

Adidas presentó el balón oficial que se usará en las competencias locales, con un diseño que rinde homenaje a una de las marcas registradas del fútbol nacional: la gambeta.

Hoy 14:26

La nueva pelota oficial del fútbol argentino ya tiene nombre y diseño confirmado: “Argentum Gambeta”, el balón desarrollado por Adidas que será utilizado en los torneos del fútbol local durante la temporada.

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La presentación se realizó mediante un video promocional en el que la marca puso el foco en la gambeta como símbolo del fútbol argentino, destacando su capacidad para cambiar el desarrollo de un partido con una sola acción individual.

Una pelota con identidad argentina

El concepto de la “Argentum Gambeta” busca representar aquellas jugadas que definen encuentros: un amague, un quiebre de cintura, una aceleración o una pisada capaz de romper líneas y generar peligro en segundos.

El diseño mantiene la base de los balones oficiales de la AFA, pero incorpora una estética renovada con colores blanco, azul y plateado, además de detalles ornamentales vinculados a la identidad del fútbol argentino.

Entre sus elementos distintivos aparecen los logos de Adidas y AFA, junto con el número 10, en referencia a los grandes creadores de juego que marcaron la historia del país.

Tecnología y rendimiento

Desde lo técnico, la nueva pelota cuenta con una superficie texturizada y construcción termosellada, pensadas para mejorar la estabilidad en el vuelo, la precisión en el golpeo y reducir la absorción de agua en distintas condiciones de juego.

Según la marca, estas características apuntan a ofrecer un mejor control y una respuesta más consistente en el desarrollo del partido.

La gambeta como identidad

La elección del nombre no es casual: en el fútbol argentino, la gambeta no solo es un recurso técnico, sino también una expresión cultural del juego.

El video de lanzamiento refuerza esa idea y muestra cómo una acción individual puede transformar una jugada, levantar a la tribuna y cambiar el rumbo de un encuentro.

Cuándo se usará

La “Argentum Gambeta” comenzará a verse en los estadios del país durante la actual temporada, integrándose a las competencias oficiales del fútbol argentino, en un nuevo paso dentro de la renovación estética y comercial del torneo local.