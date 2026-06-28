En vivo: Brasil va por los octavos de final del Mundial ante un Japón que quiere hacer historia

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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|GC
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|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
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|0
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|0
|0
|3
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|0
|0
|0
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|GC
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|0
|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
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|0
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|0
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|1
|0
|1
|3
|2
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|1
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|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
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|1
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El seleccionado brasileño jugará este lunes desde las 14 ante el equipo asiático en el Houston Stadium, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Transmite Canal 7 de Santiago del Estero.
Brasil y Japón se enfrentarán este lunes desde las 14 en el Houston Stadium, en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un triunfo clave para meterse entre los mejores 16 equipos de la Copa Mundial de la FIFA. El partido será televisado por Canal 7 de Santiago del Estero.
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