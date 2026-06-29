Cómo sigue el mercado de Boca: Romaña, Villa y varios nombres en la mira

El Xeneize ya cerró dos refuerzos, pero aún busca reforzar la defensa y el ataque de cara a lo que viene en el ciclo de Rodolfo Arruabarrena.

Hoy 14:07

El Club Atlético Boca Juniors ya concretó dos incorporaciones en este mercado de pases: Leandro Lozano, que ya fue presentado, y Álvaro Montero, quien se sumará al plantel una vez finalizada su participación con la Selección de Colombia en el Mundial.

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Sin embargo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme todavía trabaja para cerrar dos objetivos prioritarios: el defensor Jhohan Romaña y el delantero Sebastián Villa, en negociaciones que por ahora siguen sin resolución.

Romaña, el central apuntado

El zaguero de San Lorenzo es el principal apuntado para reforzar la defensa xeneize. Boca ya presentó una oferta cercana a los 3 millones de dólares, pero la dirigencia del Ciclón la rechazó y la negociación quedó estancada.

Desde el club de La Ribera no descartan elevar la propuesta, aunque sin acercarse a los 5 millones de dólares de la cláusula de rescisión.

A favor de Boca juegan varios factores: el contrato de Romaña vence en diciembre, el jugador presiona para salir y, hasta el momento, no aparecieron otras ofertas formales que compitan con la del Xeneize.

Villa, una novela que sigue abierta

El caso de Sebastián Villa continúa siendo uno de los más complejos del mercado. Boca dio por terminadas las negociaciones luego de que Independiente Rivadavia rechazara una oferta superior a los 6 millones de dólares.

El delantero colombiano, con pasado en el club entre 2018 y 2023, mantiene su deseo de regresar a La Bombonera, pero la postura del club mendocino sigue firme. Su presidente, Daniel Vila, dejó en claro que no quiere frenar la carrera del jugador, aunque por ahora no hay acuerdo.

Mientras tanto, en el cuerpo técnico analizan alternativas por si la negociación no avanza.

Opciones alternativas en carpeta

Ante la dificultad de cerrar a Villa, Boca también sigue de cerca otros nombres para reforzar el ataque. Entre ellos aparecen:

Maher Carrizo (Vélez) , que actualmente juega en el Ajax tras su transferencia a Europa.

, que actualmente juega en el Ajax tras su transferencia a Europa. Tiago Palacios (Estudiantes), por quien el club platense pediría entre 7 y 8 millones de dólares.

Ambos son considerados alternativas en caso de que no se concrete el regreso del delantero colombiano.

Un mercado aún abierto

Con dos refuerzos ya asegurados y varias negociaciones en curso, Boca continúa activo en el mercado con el objetivo de completar un plantel competitivo para el nuevo ciclo de Arruabarrena, que busca jerarquía en defensa y variantes en ofensiva.