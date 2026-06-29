“Debió haberse tomado un poco antes”: Hugo Azar analizó la salida de Adorni

El referente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero evaluó el impacto político de la salida del exjefe de Gabinete y habló del reordenamiento interno del oficialismo.

Hoy 15:11

Hugo Azar, referente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, analizó en Noticiero 7 la salida de Manuel Adorni del Gobierno nacional y consideró que la decisión “debió haberse tomado un poco antes”.

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En declaraciones sobre el impacto político de la renuncia, Azar sostuvo que las responsabilidades vinculadas al caso deberán ser determinadas por la Justicia, al remarcar que el proceso “está encaminado y actuando como corresponde”.

En ese sentido, señaló que el episodio puede haber tenido impacto en determinados sectores de la opinión pública, aunque enmarcó la situación dentro del reordenamiento general del Gobierno nacional.

Azar destacó además la decisión de apartar a Adorni del cargo como una medida que busca permitir el normal funcionamiento de la gestión. “Que el Gobierno siga funcionando como venía funcionando hasta ahora”, expresó en relación al objetivo oficial de sostener la agenda de gestión.

Por otra parte, se refirió al nuevo esquema de coordinación política del Ejecutivo y destacó la figura del ministro del Interior, a quien definió como una persona “dialoguista” y con capacidad para generar acuerdos.

“El ‘Colo’ viene haciendo una tarea importante con los gobernadores desde el Ministerio del Interior y va a seguir con esa función”, afirmó.

Finalmente, Azar consideró que se trata de “una buena designación” dentro del nuevo esquema de articulación política del Gobierno nacional.