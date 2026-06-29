La Policía Rural secuestra 140 kg de carne en mal estado en Salta

La Policía Rural de Salta realizó un operativo donde se incautaron 140 kg de carne en estado inadecuado, en cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.

Hoy 16:29

Esta mañana, la Policía Rural y Ambiental de Tartagal llevó a cabo un operativo durante un patrullaje preventivo sobre la ruta nacional 86, específicamente en el kilómetro 35.

Durante la fiscalización de un automóvil sospechoso, los efectivos policiales descubrieron que transportaba 140 kilos de carne vacuna que no cumplía con las condiciones sanitarias exigidas por la normativa vigente.

El conductor del vehículo, un hombre mayor de edad, fue infraccionado bajo el artículo 206 del Código Penal, que regula las faltas relacionadas con la sanidad alimentaria.

El producto cárnico fue secuestrado y decomisado, quedando a disposición de la Justicia para su análisis y eventual disposición final.

La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Penal 2, que se encargará de determinar las responsabilidades correspondientes en este caso.

Este tipo de operativos se realizan con el objetivo de proteger la salud pública y garantizar que los productos alimentarios cumplan con los estándares de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias.