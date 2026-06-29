Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 15º
X
Locales

El “Spiderman santiagueño” sorprendió con un gesto solidario en pleno centro de la ciudad

En calle Pellegrini, un hombre con máscara de Spiderman repartió café caliente a trabajadores y personas en situación de calle durante una jornada de intenso frío.

Hoy 16:31

En la calle Pellegrini, en pleno centro de Santiago del Estero, una escena llamó la atención: un hombre con máscara de Spiderman apareció realizando un gesto solidario en medio del intenso frío.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El denominado “Spiderman santiagueño” fue visto entregando café calentito a personas que trabajan en la vía pública, así como también a personas en situación de calle, generando sorpresa y emoción entre quienes se encontraban en la zona.

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, que destacaron la iniciativa en una jornada marcada por las bajas temperaturas.

TEMAS Spider-Man Solidaridad
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Brasil se lo dio vuelta a Japón en el descuento y consiguió el boleto a octavos del Mundial
  2. 2. Mundial 2026: la IA predijo al campeón y anticipó el camino de la Selección Argentina
  3. 3. En vivo: Paraguay quiere dar un batacazo histórico en el Mundial ante la poderosa Alemania
  4. 4. “Cabo Verde eliminará a Argentina”, la terrible predicción del brujo que maldijo a Harry Kane
  5. 5. Robó en una vivienda de Bosco II, intentó huir y fue demorada por la Policía
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT