El “Spiderman santiagueño” sorprendió con un gesto solidario en pleno centro de la ciudad

En calle Pellegrini, un hombre con máscara de Spiderman repartió café caliente a trabajadores y personas en situación de calle durante una jornada de intenso frío.
En la calle Pellegrini, en pleno centro de Santiago del Estero, una escena llamó la atención: un hombre con máscara de Spiderman apareció realizando un gesto solidario en medio del intenso frío.
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El denominado “Spiderman santiagueño” fue visto entregando café calentito a personas que trabajan en la vía pública, así como también a personas en situación de calle, generando sorpresa y emoción entre quienes se encontraban en la zona.
El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, que destacaron la iniciativa en una jornada marcada por las bajas temperaturas.