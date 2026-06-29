Julián Álvarez no aparece en la nueva camiseta del Atlético y crece la tensión con Simeone

El Atlético de Madrid presentó su nueva indumentaria con figuras del plantel en el Mundial, pero sin la presencia del delantero argentino. En España hablan de una relación quebrada y un posible traspaso.

Hoy 14:53

El Atlético de Madrid dio a conocer su nueva camiseta oficial en medio del Mundial 2026 y lo hizo con varias de sus principales figuras como protagonistas. Sin embargo, una ausencia llamó poderosamente la atención: Julián Álvarez no aparece en el lanzamiento, en un contexto donde su continuidad en el club está en duda.

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El detalle alimenta aún más los rumores sobre su situación en el conjunto dirigido por Diego Simeone, donde desde España aseguran que el entrenador ya no lo considera parte central del proyecto y habría pedido su salida.

Un gesto que alimenta la polémica

El club utilizó en la presentación a futbolistas como Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Giuliano Simeone, todos vinculados a la estructura actual del equipo. La ausencia del delantero argentino no pasó desapercibida y generó una fuerte repercusión en medios españoles.

En paralelo, el clima en torno al futuro del cordobés se tensó aún más tras declaraciones recientes atribuidas al jugador, donde dejó entrever su deseo de un cambio de aire.

Según trascendidos desde España, la postura del “Cholo” Simeone sería clara: no buscaría retener al atacante y ya habría dado luz verde a una posible transferencia. La situación es considerada irreversible dentro del club.

Incluso se habla de que el Atlético de Madrid fijó una cifra cercana a los 150 millones de euros para dejarlo salir, con la intención de hacer caja ante un posible traspaso.

Barcelona, atento al escenario

En ese contexto, el Barcelona aparece como uno de los clubes interesados en el delantero argentino. Aunque en principio no avanzó con una oferta formal, en España aseguran que sigue atento a la evolución del conflicto.

Además, Arsenal y Paris Saint-Germain también habrían mostrado interés, lo que abre un escenario de puja internacional por el atacante.

Un futuro abierto

Por ahora, el Atlético solo estaría dispuesto a negociar con clubes fuera de España, aunque si no prosperan otras alternativas y el Barcelona insiste con una propuesta millonaria, el futuro de Julián Álvarez podría dar un giro inesperado en el mercado de pases.