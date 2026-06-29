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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 15º
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País

Santilli y Adorni se reunirán este martes para avanzar con la transición en la Jefatura de Gabinete

Los equipos técnicos de ambos dirigentes ya trabajan en el traspaso de funciones. La jura del nuevo jefe de Gabinete fue reprogramada para las 17.30 y antes mantendrá un encuentro con su antecesor.

Hoy 16:05

Tras los anuncios del fin de semana, los equipos técnicos que responden al entrante Diego Santilli y al saliente Manuel Adorni encabezan reuniones para aceitar el traspaso. El encuentro entre ambos se realizará mañana

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"La transición tiene que ser ordenada y responsable. Tengo un programa e iré a la Rosada, tengo reuniones con sectores energéticos. Lo veré ahí a Manuel (Adorni)", sostuvo esta mañana el flamante jefe de Gabinete. 

Desde el entorno del exfuncionario garantizan que la cumbre tendrá lugar mañana martes, en la previa a la jura de Santilli que se postergó para las 17.30 por "cuestiones de agenda". "Están todos los equipos reunidos. Todo en marcha. Mañana sería la reunión a solas con Santilli", precisaron desde el entorno del exministro coordinador. 

Lo cierto es que no tiene planes a futuro, aunque descarta nuevas aproximaciones a la función pública. "Está en paz", precisó un colaborador que lo frecuentó en las últimas horas. Tras una intensa ronda mediática, el exlegislador del PRO ingresó a Casa Rosada pasadas las 11.20. 

El martes estará cargado de actividades. Por otro lado, a las 11, el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su primera conferencia de prensa desde que asumió, y a las 17.30, postergada por cuestiones de agenda, está prevista la jura de Santilli al frente de la coordinación de ministerios en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Asimismo, tendría lugar la cumbre Adorni - Santilli para dar lugar al enroque que instrumentaron los hermanos Javier y Karina Milei con intenciones de oxigenar la gestión y recuperar la agenda mediática empantanada a raíz de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exvocero. 

Por su parte, el mandatario que este lunes recibió en la quinta de Olivos a Flavio Bolsonaro, senador y principal candidato a presidente de Brasil, tiene en agenda un viaje a Asunción, Paraguay, para participar de la Cumbre del Mercosur.

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