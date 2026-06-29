Baja el riesgo país y las acciones argentinas suben hasta un 4% en Wall Street

Los activos financieros argentinos registraron una jornada positiva en línea con los mercados internacionales. El dólar oficial permaneció estable y los inversores siguieron de cerca la licitación del Tesoro y el cierre de mes.

Hoy 15:33

El riesgo país bajaba este lunes y se ubicaba en 428 puntos, mientras los bonos y las acciones argentinas que operan en la bolsa de Nueva York subían hasta 3%.

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Las mejoras en los indicadores financieros argentinos se daban en un inicio de semana positivo en los mercados globales y luego de la salida de Manuel Adorni del Gobierno y la expectativa por la llegada de Diego Santilli a la jefatrua de Gabinete.

El indicador que mide el JP Morgan, y que refleja la confianza de los inversores, caía 9 puntos respecto del cierre previo, aunque todavía se ubica lejos de los mínimos de ocho años que llegó a tocar a mediados de junio.

En un contexto en el que Wall Street y las principales bolsas globales mejoraban, tras las fuertes caídas de la semana previa, los papeles argentinos en Nueva York subían. Las alzas estaban encabezadas por el BBVA, con una mejora de 4,2%; seguido por Supervielle, con 3%, y Edenor, 2,9%. En tanto, los bonos de la deuda subían hasta 1,3% en Wall Street.

En el mercado local, el dólar oficial se mantenía sin cambios en $1495 para la venta en el Banco Nación y el blue retrocedía $5 hasta los $1510 en la city porteña.

Los analistas fijarán su atención en la rueda de fin de mes. Este martes 30, el Banco Central “enfrentará una decisión importante: rollear o no la posición que vence en junio (más de US$1042 millones de interés abierto), luego de haber reducido su posición en futuros hasta apenas US$193 millones a fines del mes pasado, el menor nivel desde que comenzó la intervención en dicho mercado. Además, mañana los bancos ya no podrán modificar su posición global neta en moneda extranjera por tratarse del cierre de mes, por lo que hoy será la última rueda con demanda potencial de spot de estos jugadores. Ambos factores serán determinantes para interpretar la dinámica del mercado cambiario en el inicio de la semana”, comentaron desde PPI.

Por su parte, el Merval también recuperaba parte de la pérdida de la semana previa, con una mejora de 2,9%, impulsado por las acciones de Banco Francés (6%); Banco Macro (4,2%) y Comercial del Plata (3,8%).

Los analistas e inversores seguían con atención el resultado de la licitación secundaria del Tesoro, que cierra esta tarde, y que apunta a conseguir los últimos US$100 millones del cupo de US$2000 millones lanzado como parte del programa financiero para garantizar el pago a los bonistas el próximo 9 de julio.