Subiabre pidió disculpas y explicó los motivos detrás del video viral que sacudió a River

El joven atacante del Millonario, apartado por Coudet, reconoció su error tras ser grabado jugando un partido de un torneo Intercountry y pidió perdón por su accionar en una charla con la presidencia del club.

Hoy 13:52

El joven atacante de River, Ian Subiabre, pidió disculpas a la dirigencia del club luego de la viralización de un video en el que aparece jugando un partido de un torneo Intercountry, situación que generó malestar en el entorno del “Millonario”.

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El episodio se dio mientras el plantel profesional realiza la pretemporada en Alicante, España, y el futbolista se encuentra apartado del grupo principal a la espera de resolver su futuro deportivo.

El video que generó polémica

Las imágenes muestran a Subiabre participando de un partido amateur en Buenos Aires, en el que incluso se lo escucha una provocación desde afuera de la cancha: “Dejalo que está colgado, lo echaron de la pretemporada”. El contenido se viralizó rápidamente y generó ruido en el club.

La dirigencia de River analizó el caso y evaluó posibles sanciones, aunque el propio jugador se anticipó y se comunicó con la presidencia para explicar lo sucedido.

Disculpas y explicación del jugador

En esa charla, Subiabre reconoció su error y pidió disculpas formales por lo ocurrido. Además, explicó que no imaginó que su participación en el encuentro pudiera generar consecuencias o una sanción interna.

El delantero también aclaró que se trató de una decisión personal, sin haberlo consultado previamente con su entorno ni con el club.

Situación en River

Por el momento, la situación no derivará en sanciones disciplinarias más graves, especialmente luego de las disculpas del futbolista. Sin embargo, en River ya tienen decidido que el jugador no es prioridad para el cuerpo técnico de Eduardo Coudet.

Subiabre, que desde su debut en 2024 acumula 44 partidos, 3 goles y 3 asistencias, también tuvo participación en la Selección Argentina Sub 20, donde disputó el Sudamericano 2025 y fue parte del plantel subcampeón del mundo.

Mientras tanto, el delantero continúa entrenándose de manera separada, a la espera de una posible oferta que le permita definir su futuro fuera del club.