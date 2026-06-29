Aumentan los robos en Palpalá y reclaman mayor seguridad

Los habitantes de Palpalá expresan su inquietud por el aumento de robos violentos y demandan más seguridad en sus barrios.

Hoy 14:17

La ciudad de Palpalá enfrenta un incremento alarmante en los robos violentos, lo que ha llevado a los vecinos a solicitar una mayor presencia policial en la zona. En los últimos seis días, se han registrado tres robos violentos que involucran el uso de armas y agresiones físicas hacia las víctimas.

Según datos del último censo, Palpalá cuenta con una población de más de 65,500 habitantes y solo 83 efectivos policiales asignados a su seguridad, lo que genera preocupación entre los residentes. En este contexto, los ciudadanos han hecho un llamado a las autoridades para que se refuercen las medidas de seguridad en los diferentes barrios de la ciudad.

Durante el período comprendido entre el 20 y el 26 del mes en curso, se denunciaron tres robos violentos, lo que ha generado un clima de inseguridad en la comunidad. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en el barrio La Merced, donde un vecino fue atacado por tres delincuentes que intentaron robar su camioneta.

En este ataque, el hombre fue golpeado y uno de los agresores utilizó un arma de aire comprimido para dispararle en la cabeza. La víctima logró refugiarse en su hogar, pero los delincuentes causaron daños al vehículo antes de huir. Posteriormente, el hombre debió ser trasladado al hospital Pablo Soria para recibir atención médica.

Otro incidente reportado tuvo lugar en el barrio General Savio, donde un joven fue sorprendido por un golpe en la cabeza mientras buscaba su motocicleta, lo que lo dejó inconsciente y requirió su traslado al hospital en la capital jujeña.

Además, se denunciaron dos robos perpetrados por motochorros en diferentes barrios, uno en el 11 de Octubre y otro en Alto Palpalá. En estos casos, las víctimas sufrieron agresiones y se les sustrajeron pertenencias personales.

En total, se han registrado siete hurtos en el mismo lapso, lo que refleja un patrón preocupante de delincuencia en la zona y resalta la necesidad urgente de acciones efectivas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los residentes de Palpalá.