Manchester City presentó a Enzo Maresca como nuevo entrenador hasta 2029

El italiano sucede a Pep Guardiola tras su salida del club y firma contrato a largo plazo.

Hoy 15:14

Manchester City oficializó la llegada de Enzo Maresca como nuevo director técnico del equipo hasta 2029, tras la salida de Josep “Pep” Guardiola, quien dejó el cargo al final de la temporada 2025/26.

El club inglés confirmó la decisión mediante un comunicado en el que detalló los términos de la transición y la continuidad del proyecto deportivo, apostando por un entrenador con pasado reciente en la institución.

Maresca, un viejo conocido del City

El técnico italiano, nacido en Pontecagnano Faiano (Salerno), vuelve a Manchester para iniciar su tercer ciclo en el club. En 2021 había trabajado en las divisiones inferiores y luego, en la temporada 2022/23, fue asistente de Guardiola en el primer equipo durante la histórica campaña del triplete.

“El Manchester City es un club que conozco muy bien y tener la oportunidad de dirigir a este equipo es una oportunidad magnífica para mí”, expresó Maresca tras su presentación.

Y agregó: “Vamos a hacer lo más difícil en el fútbol, que es ganar”.

Por su parte, el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, destacó el perfil del nuevo entrenador: “Este desafío asusta a muchas personas. La belleza de Enzo es que ama ese desafío”.

Un traspaso con impacto económico

La llegada de Maresca al City implicó también una negociación con el Chelsea, club con el que el entrenador tenía vínculo previo. Según trascendió, la operación incluyó el pago de una suma cercana a los 22 millones de dólares.

Además, el club londinense difundió un comunicado en el que explicó la salida del técnico a comienzos de 2026 y detalló los términos del acuerdo entre las partes.

El texto reconoció que la temporada 2025/26 fue “muy decepcionante” y señaló que uno de los factores determinantes fue la inestabilidad generada por los cambios en el cuerpo técnico.

La salida del Chelsea y el acuerdo entre clubes

En el comunicado, el Chelsea explicó que el propio Maresca había comunicado meses antes su posibilidad de asumir en el City al finalizar la temporada.

“Ningún club quiere cambiar de entrenador a mitad de temporada, sin embargo, ante su decisión de no continuar cumpliendo con sus responsabilidades hasta el final de la temporada, el club no tuvo más remedio que aceptar su dimisión”, indicó el documento.

Finalmente, ambas instituciones llegaron a un acuerdo confidencial, que incluyó compensaciones económicas tanto para el Manchester City como para el exentrenador.

Con este movimiento, el conjunto inglés inicia una nueva etapa tras el exitoso ciclo de Guardiola, apostando a la continuidad de un proyecto con identidad conocida y ambición sostenida.