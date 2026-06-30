El nuevo vocero presidencial evitó referirse al caso Adorni y destacó la necesidad de trabajar con el PRO

Adrián Ravier encabezó su primera conferencia de prensa, donde defendió las políticas económicas del Gobierno, anunció una reducción del empleo estatal y evitó hacer comentarios sobre la situación judicial del exfuncionario.

Hoy 12:33

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó hablar del caso del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni en su primera conferencia de prensa en Casa Rosada. Además le envió un gesto al PRO, principal aliado del oficialismo en el Congreso: “Es clave que trabajemos en conjunto”. También destacó los logros económicos del Gobierno y anunció nuevos recortes en el empleo público.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ravier dijo en una respuesta que leyó, ante la consulta sobre Adorni, que renunció el sábado en medio de fuertes tensiones por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito: “Tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno en forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como ciudadano privado. No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles del caso ni darles mi opinión sobre el mismo, en tanto que ya no hace a la marcha del Gobierno”.

El funcionario dijo: “Mi tarea es informar sobre las cuestiones que competen al presidente Javier Milei y al futuro de la administración y de los argentinos, nada más y nada menos, y con eso tenemos bastante. En mi rol de vocero soy un representante del Ejecutivo y por tanto mi posición no es otra que la del Gobierno. Adorni renunció a su cargo por cuestiones personales que son conocidas, la vía judicial continuará y veremos por dónde va”.

El nuevo vocero presidencial le envió un gesto al PRO, en medio de la tensión por las duras críticas de Javier Milei a Mauricio Macri: “Es clave que trabajemos en conjunto”

Ravier le envió un gesto al PRO, en medio de la tensión por las duras críticas de Milei al expresidente y jefe de ese partido, Mauricio Macri: “El PRO es un aliado clave para nosotros en las reformas estructurales. Es clave que trabajemos en conjunto, porque no tenemos la mayoría para aprobar reformas nosotros mismos. Mauricio Macri y Javier Milei están en sintonía con esos cambios. El diálogo es muy bueno pese a roces o declaraciones desafortunadas. Estamos trabajando muy bien juntos y se esperan mas reformas estructurales".

El funcionario destacó medidas y logros económicos al hablar de un “doble punto de inflexión” en el país: “Estamos volviendo al mundo, para eso hacemos los acuerdos internacionales y ordenamos la macroeconomía. Si uno mira el proceso de expansión económica que está experimentando la Argentina, en otros gobiernos también hubo algún tipo de expansión pero no es lo mismo, porque ahora está basada en equilibrio macroeconómico”.

Ravier además resaltó la figura del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli: “Tiene un amplio oficio político, inaugurará una nueva etapa política para el Gobierno que se caracterizará por profundizar los acuerdos políticos para hacer realidad la agenda de reformas estructurales, que es la agenda más ambiciosa desde el retorno de la democracia".