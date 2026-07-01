Un niño conmueve al Papa León XIV durante su visita a Angola

Un niño en Saurimo, Angola, protagoniza un emotivo encuentro con el Papa León XIV que se vuelve viral en redes sociales.

Hoy 07:01

Durante la visita del Papa León XIV a Angola, una de las escenas más conmovedoras no tuvo lugar en una ceremonia religiosa, sino en las calles de Saurimo.

Mientras el pontífice se desplazaba en su papamóvil, un pequeño niño comenzó a correr junto al vehículo, con la esperanza de lograr un saludo y un contacto cercano.

El momento fue captado por numerosos asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando al niño avanzando entre la multitud con determinación y alegría.

Esta emotiva escena ha tocado el corazón de miles de personas, convirtiéndose en una de las imágenes más emblemáticas de la gira papal por África.

En su tercer día en Angola, el Papa León XIV llegó a Saurimo, una ciudad situada a casi 1.000 kilómetros de la capital, Luanda, donde encabezó diversas actividades religiosas y sociales.

Saurimo es un lugar simbólico en la visita, ya que representa una región marcada por la desigualdad y la exclusión, a pesar de su riqueza minera, y el Papa trajo consigo un mensaje de esperanza y justicia social.

Durante su recorrido, se observó a muchas familias, jóvenes y niños corriendo por las calles para no perderse el paso del Papa, especialmente cuando el papamóvil avanzaba lentamente entre la multitud.