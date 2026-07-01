Lucas Beltrán completó la revisión médica y está listo para regresar a River

El delantero cordobés acordó su vuelta al Millonario y en las próximas horas firmará su contrato. Tras realizarse los estudios médicos, se incorporará de inmediato a la pretemporada que el equipo lleva adelante en Alicante, España.

Hoy 17:16

River Plate cerró uno de los regresos más importantes del mercado de pases. Lucas Beltrán ya se realizó la revisión médica y en las próximas horas firmará su contrato para iniciar oficialmente su tercer ciclo en el club de Núñez, apenas tres años después de haber sido transferido al fútbol italiano.

El atacante cordobés arribó a España para completar los trámites correspondientes y sumarse cuanto antes a la pretemporada que el plantel conducido por Marcelo Gallardo desarrolla en Alicante. La intención del club es que el delantero comience a trabajar de inmediato junto a sus nuevos compañeros.

Si bien durante las últimas semanas existieron algunas dudas debido al deseo del futbolista de continuar su carrera en Europa, finalmente prevaleció la posibilidad de volver a vestir la camiseta de River, institución donde mostró su mejor versión y alcanzó un nivel que le permitió dar el salto al fútbol del Viejo Continente.

A sus 25 años, el regreso puede parecer anticipado, ya que dejó el club a mediados de 2023 para incorporarse a Fiorentina. Sin embargo, tras temporadas irregulares en Italia y España, donde también defendió los colores de Valencia, Beltrán optó por regresar a un entorno conocido para recuperar protagonismo.

Los detalles de la operación

La negociación entre River y Fiorentina contempla un préstamo por una temporada a cambio de 500 mil dólares, con una obligación de compra fijada en 6,7 millones de euros por el 50% de la ficha del futbolista.

Según trascendió, los objetivos establecidos para ejecutar la compra definitiva son alcanzables y la intención de ambas instituciones es que la transferencia quede formalizada de manera permanente una vez finalizada la cesión.

Los números de Lucas Beltrán en su carrera

Primer ciclo en River (2018-2021)

16 partidos

1 gol

Colón de Santa Fe (2021-2022)

39 partidos

6 goles

Segundo ciclo en River (2022-2023)

62 partidos

22 goles

Fiorentina (2023-2025)

98 partidos

16 goles

Valencia (2025-2026)