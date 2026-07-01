Murió Santiago Ríos, el actor que dejó su huella en Los Simuladores y Casados con hijos

La Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento del intérprete, director, dramaturgo y docente de 70 años. Desarrolló una destacada trayectoria de más de cuatro décadas en el teatro, el cine y la televisión.

Hoy 18:49

El mundo del espectáculo argentino está de luto. La Asociación Argentina de Actores confirmó este miércoles 1 de julio el fallecimiento de Santiago Ríos, reconocido actor, director, dramaturgo y docente que construyó una extensa carrera en el teatro, el cine y la televisión. Tenía 70 años y había nacido el 15 de octubre de 1955 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

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A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad expresó su pesar por la partida del artista y envió sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos. Además, recordó que Ríos integraba la asociación desde 1995.

Con una trayectoria de más de cuatro décadas, Santiago Ríos se convirtió en uno de esos actores de permanente presencia en la ficción argentina. Su rostro quedó grabado en la memoria de millones de televidentes gracias a su participación en exitosas producciones como Los Simuladores, Tumberos, Los Roldán, La Niñera, Casados con hijos, Casi Ángeles, Patito Feo, Lalola, Graduados, 100 días para enamorarse y El mejor infarto de mi vida, entre muchas otras.

A lo largo de su carrera también integró los elencos de Son amores, Amor en custodia, Quién es el jefe, Los exitosos Pells, Ciega a citas, ATAV, Sandro de América y diversos ciclos humorísticos como Cha Cha Cha y Videomatch, demostrando una notable versatilidad para interpretar tanto papeles dramáticos como de comedia.

En el ámbito teatral, desarrolló una intensa actividad sobre los escenarios y trabajó bajo la dirección de destacados referentes como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Entre las obras que integró figuran Rey Lear, Los Locos Addams, Stefano, Marat-Sade, Extraña pareja, Sinvergüenzas y Filomena Marturano, entre otras.

Su carrera también alcanzó al cine, donde participó en películas como 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, Corazón iluminado, La boleta y Lucky Luke.

Además de su trabajo como intérprete, Ríos dedicó gran parte de su vida a la docencia teatral, formando a nuevas generaciones de actores y actrices, una faceta muy valorada por sus colegas.

Con su fallecimiento, el espectáculo argentino despide a un artista que, sin buscar el protagonismo permanente, logró convertirse en una figura reconocida por el público gracias a una carrera sólida, versátil y sostenida en el tiempo. Su legado permanecerá en los escenarios y en las numerosas producciones que marcaron distintas etapas de la televisión, el cine y el teatro nacional.