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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 12º
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Policiales

Secuestraron 45 kilos de cocaína en un control fronterizo entre Tucumán y Santiago del Estero

El procedimiento se realizó en el puesto Valentín Jiménez, en el marco del Operativo Lapacho. Un camionero fue detenido y el vehículo quedó secuestrado mientras avanza la investigación.

Hoy 20:58

Efectivos del puesto fronterizo Valentín Jiménez, perteneciente a la Policía de Tucumán, secuestraron 45 kilos de cocaína, detuvieron al conductor de un camión e incautaron el vehículo durante un operativo realizado este miércoles en el marco del Operativo Lapacho.

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El procedimiento tuvo lugar en un sector limítrofe con la provincia de Santiago del Estero, una zona estratégica donde se intensifican los controles de circulación interprovincial para combatir el narcotráfico y otros delitos federales.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo comenzó durante un control de rutina. Al inspeccionar el camión, los efectivos detectaron anomalías que motivaron una requisa más exhaustiva.

Como resultado del procedimiento, los policías encontraron 45 kilos de cocaína ocultos en el vehículo. La sustancia fue sometida a un análisis preliminar que confirmó que se trataba de esa droga, aunque el peso y las características serán ratificados mediante las pericias de laboratorio correspondientes.

El conductor del camión quedó detenido y fue puesto a disposición de la Justicia, mientras que el rodado quedó secuestrado como parte de la investigación.

Ahora, los investigadores buscan determinar el origen y el destino del cargamento, así como establecer si existen otras personas involucradas en la maniobra de narcotráfico.

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