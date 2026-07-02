Nicolás Cabré reflexiona sobre la distancia con su hija Rufina

Nicolás Cabré se pronunció sobre la distancia que siente con su hija Rufina, quien reside en Turquía junto a su madre, la China Suárez, y Mauro Icardi, destacando la importancia de su bienestar en sus decisiones.

Hoy 06:11

Nicolás Cabré ha compartido recientemente sus sentimientos sobre la distancia con su hija Rufina, quien ha tomado la decisión de mudarse a Turquía para estar con su madre, la China Suárez, y el futbolista Mauro Icardi. En una entrevista íntima que se emitirá este lunes en A24, Cabré abordó cómo su papel como padre ha influido en su vida y prioridades.

El actor expresó que aceptar la decisión de su hija de vivir en un país nuevo ha sido un desafío personal. “Rufina eligió vivir en un país nuevo, con amigos nuevos. Decidió querer vivir esa aventura y no me quedó otra que acompañarla”, afirmó, enfatizando que su bienestar es lo más importante para él.

Desde la llegada de Rufina a su vida, Cabré ha notado un cambio significativo. “Cuando fui padre, dejé de ser el centro del universo”, reflexionó, indicando que ser padre implica asumir un rol de apoyo y acompañamiento en lugar de ser el foco principal de atención.

La separación física de su hija no es fácil de sobrellevar. “La extraño y es difícil cuando uno pierde la cotidianeidad”, admitió, reconociendo que los momentos compartidos se vuelven más valiosos con la distancia.

Cabré describe su relación con Rufina como el motor de su vida. “Es por lo que vivo. Vivo por su sonrisa”, aseguró, destacando la importancia de que su hija siempre comprenda su amor y buenas intenciones hacia ella.

Respecto a la crianza compartida, Cabré mencionó que, junto a la China, priorizan el bienestar de Rufina por encima de cualquier diferencia. “Con la China siempre lo tuvimos claro: nosotros no importamos, hablamos de lo que tenemos que hablar, de Rufi y de su bienestar”, detalló.

Durante la conversación con Luis Novaresio, Cabré se mostró satisfecho con su plenitud personal, a seis meses de su matrimonio con la actriz Rocío Pardo. “Estoy en un momento de mi vida demasiado hermoso”, expresó, subrayando que ha logrado establecer prioridades que le permiten disfrutar de lo que realmente le hace bien.