Localizan sano y salvo a joven desaparecido en Chaco tras intensa búsqueda

Un joven de 19 años fue encontrado sano y salvo en Chaco tras un operativo de búsqueda llevado a cabo por la policía en Presidencia Roque Sáenz Peña.

Hoy 03:52

Este martes, un joven de 19 años fue hallado en buen estado de salud por efectivos de la Comisaría Quinta en el barrio San Cayetano, culminando así un protocolo de búsqueda activado debido a su desaparición.

Las investigaciones realizadas por el personal policial revelaron que el joven había perdido contacto con su familia tras un viaje al interior de la provincia con amigos durante el fin de semana.

El regreso del joven a Presidencia Roque Sáenz Peña se realizó por sus propios medios, lo que generó preocupación entre sus seres queridos que habían solicitado ayuda a las autoridades.

Al ser localizado, el joven fue examinado por personal médico, quienes confirmaron que no presentaba lesiones ni signos de haber sufrido algún tipo de agresión.

La Fiscalía interviniente dispuso las diligencias necesarias para dar cierre al caso y se desactivó el protocolo de búsqueda, asegurando que el joven estaba a salvo.

Este suceso destaca la importancia de la comunicación familiar y el papel activo de las autoridades en la resolución de casos de personas desaparecidas.