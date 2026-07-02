Detenido en Laguna Paiva por privación ilegítima de libertad de una joven

Un hombre con pedido de captura fue detenido en Laguna Paiva por privación ilegítima de libertad en un caso de violencia de género.

Hoy 04:19

En la noche del martes, alrededor de las 22.15 horas, se realizó un operativo en una vivienda de Hipólito Yrigoyen al 3200, en la ciudad de Laguna Paiva, donde efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la Policía de Santa Fe detuvieron al principal acusado de privación ilegítima de libertad en un caso de violencia de género ocurrido el pasado 25 de junio.

El procedimiento se llevó a cabo tras un llamado de vecinos a la central de emergencias 911, quienes reportaron la presencia de un hombre en la zona. Al llegar, los efectivos del Comando Radioeléctrico de Laguna Paiva, apoyados por personal de la Comisaría 13ª, realizaron una inspección perimetral del inmueble y encontraron a un hombre escondido entre pastizales en la parte trasera del terreno.

El detenido fue identificado como M. R. O., de 43 años, quien contaba con un pedido de captura relacionado con la investigación por privación ilegítima de libertad, lesiones dolosas e incumplimiento de mandato judicial, en perjuicio de una mujer de 27 años.

Como se había informado anteriormente por UNO Santa Fe, M. R. O. era el principal prófugo de la causa iniciada el 25 de junio, cuando una joven fue forzada a subir a un automóvil en Laguna Paiva, donde fue privada de su libertad y sufrió diversas lesiones.

La víctima logró escapar de sus captores y fue encontrada por la policía mientras caminaba por la ciudad, en el marco de intensos operativos para dar con su paradero. Ya se habían detenido a otros dos hombres en relación con el mismo caso.

Los otros detenidos, D. B., de 38 años, y J. J. O., de 25, se enfrentan a una audiencia imputativa, donde el Ministerio Público de la Acusación ha solicitado la realización de medidas cautelares, incluyendo el pedido de prisión preventiva.

La información sobre la detención fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que posteriormente informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El fiscal ordenó que el hombre permanezca detenido y que se le inicien los exámenes de Medicina Legal, así como la formación de causa por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones agravadas en contexto de violencia de género.