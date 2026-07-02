Evita estos errores comunes con tus mascotas

Cuidar de nuestros perros y gatos puede parecer sencillo, pero en realidad hay una serie de errores comunes que muchos dueños cometen. Según la Asociación Argentina de Veterinarios, estos errores pueden afectar la salud y bienestar de nuestras mascotas a largo plazo.

Hoy 06:12

Cuidar de nuestros perros y gatos puede parecer una tarea sencilla, pero existen una serie de errores comunes que muchos dueños cometen. Según la Asociación Argentina de Veterinarios, estos errores pueden impactar la salud y bienestar de nuestras mascotas a largo plazo. A continuación, exploraremos algunos de estos errores y cómo evitarlos.

Uno de los errores más habituales es no proporcionar suficiente ejercicio. Tanto perros como gatos necesitan actividad física regular para mantenerse saludables. La falta de ejercicio puede llevar a problemas de obesidad y conductas destructivas. Por eso, es fundamental establecer una rutina diaria de juegos y paseos.

Otro error común es no prestar atención a la alimentación. Muchos dueños eligen alimentos inadecuados o no ajustan las porciones a las necesidades específicas de sus mascotas. Consultar con un veterinario sobre la dieta adecuada puede prevenir problemas de salud.

Además, muchos dueños tienden a ignorar la salud dental de sus mascotas. La acumulación de sarro puede causar enfermedades graves. Es recomendable incluir en la rutina de cuidado dental el cepillado regular y chequeos veterinarios.

Un error que suele pasar desapercibido es no socializar adecuadamente a los animales. La falta de interacción con otros animales y personas puede generar problemas de comportamiento. Desde cachorros, es importante exponer a los perros y gatos a diferentes entornos y situaciones.

También es común que los dueños no proporcionen un lugar adecuado para descansar. Tanto perros como gatos necesitan un espacio cómodo y seguro donde puedan relajarse. Un lugar tranquilo y acogedor les ayudará a sentirse seguros y felices.

Por último, muchos propietarios no visitan al veterinario con regularidad. Las revisiones periódicas son clave para detectar problemas de salud a tiempo. Establecer un calendario de visitas al veterinario puede marcar la diferencia en la vida de nuestras mascotas.