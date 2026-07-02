Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 8º
X
Locales

El CCB invita a la charla “Desde el jazz de Nueva Orleans al jazz fusión”

La actividad es organizada por el Espacio de Formación Vocal de la institución y tendrá lugar el miércoles 8 de julio.

Hoy 08:16
Foto de archivo.

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB), a través del Espacio de Formación Vocal de la institución, invita a la charla “Desde el Jazz de Nueva Orleans al Jazz Fusión”, que tendrá lugar este miércoles 8 de julio, a las 19,30 horas en el Auditorio de la institución.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Improvisación, libertad, creatividad, emoción... El jazz no es solo un estilo musical: es una de las expresiones artísticas más influyentes del último siglo. Nació en las calles de Nueva Orleans, fruto del encuentro entre distintas culturas y, desde allí transformó para siempre el lenguaje de la música.

La charla abordará su apasionante evolución: jazz tradicional, swing, el bebop, el cool jazz, el hard bop, el modal, el free jazz, hasta llegar al jazz fusión, descubriendo a los grandes artistas y las obras que marcaron cada etapa.

La disertación estará a cargo de Alberto Villaverde, Ingeniero Forestal, docente jubilado de la UNSE y técnico jubilado de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de la Capital.

Además, Villaverde es conductor y productor de los programas radiales sobre Jazz y ha dictado numerosas charlas sobre la temática, entre ellas en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán.

La actividad se enmarca en el ciclo de charlas formativas, orientadas a complementar y enriquecer el quehacer musical, teniendo en cuenta que la formación vocal integral no se limita al desarrollo técnico de la voz, sino que implica la comprensión profunda de múltiples dimensiones que intervienen en la expresión artística, es que se considera de vital importancia generar un espacio de reflexión, aprendizaje y concientización.

El CCB invita a integrantes de los Coros, talleres de formación vocal de la institución, músicos, estudiantes, docentes y a público en general a disfrutar de esta charla que acerca al conocimiento de este género musical.

TEMAS Centro Cultural del Bicentenario CCB
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Denuncian a una familia santiagueña por presunta estafa multimillonaria con la venta de ganado
  2. 2. España y Austria chocan por el boleto a 8vos del Mundial 2026
  3. 3. Intensifican la búsqueda de la contadora acusada de una millonaria estafa
  4. 4. Portugal y Croacia, mano a mano por un lugar en octavos de final del Mundial 2026
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 2 de julio: se esperan lloviznas y una máxima de 10°C
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT