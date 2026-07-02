El CCB invita a la charla “Desde el jazz de Nueva Orleans al jazz fusión”

La actividad es organizada por el Espacio de Formación Vocal de la institución y tendrá lugar el miércoles 8 de julio.

Hoy 08:16

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB), a través del Espacio de Formación Vocal de la institución, invita a la charla “Desde el Jazz de Nueva Orleans al Jazz Fusión”, que tendrá lugar este miércoles 8 de julio, a las 19,30 horas en el Auditorio de la institución.

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Improvisación, libertad, creatividad, emoción... El jazz no es solo un estilo musical: es una de las expresiones artísticas más influyentes del último siglo. Nació en las calles de Nueva Orleans, fruto del encuentro entre distintas culturas y, desde allí transformó para siempre el lenguaje de la música.

La charla abordará su apasionante evolución: jazz tradicional, swing, el bebop, el cool jazz, el hard bop, el modal, el free jazz, hasta llegar al jazz fusión, descubriendo a los grandes artistas y las obras que marcaron cada etapa.

La disertación estará a cargo de Alberto Villaverde, Ingeniero Forestal, docente jubilado de la UNSE y técnico jubilado de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de la Capital.

Además, Villaverde es conductor y productor de los programas radiales sobre Jazz y ha dictado numerosas charlas sobre la temática, entre ellas en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán.

La actividad se enmarca en el ciclo de charlas formativas, orientadas a complementar y enriquecer el quehacer musical, teniendo en cuenta que la formación vocal integral no se limita al desarrollo técnico de la voz, sino que implica la comprensión profunda de múltiples dimensiones que intervienen en la expresión artística, es que se considera de vital importancia generar un espacio de reflexión, aprendizaje y concientización.

El CCB invita a integrantes de los Coros, talleres de formación vocal de la institución, músicos, estudiantes, docentes y a público en general a disfrutar de esta charla que acerca al conocimiento de este género musical.