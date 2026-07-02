Tras asesinar a su cuñada de un escopetazo, Mario Torrez huyó hacia el monte y es intensamente buscado

El hombre es señalado como el presunto autor del femicidio de Patricia Ibáñez, ocurrido este jueves en un paraje entre Loreto y Laprida. Escapó con el arma utilizada en el crimen y un animal.

Hoy 13:55

Mario Torrez es intensamente buscado por la Policía, luego de ser señalado como el presunto autor del femicidio de Patricia Ibáñez, su cuñada, ocurrido este jueves en un paraje ubicado sobre el kilómetro 88 de la Ruta Provincial N° 6, entre las ciudades de Loreto y Laprida.

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De acuerdo con la información reunida hasta el momento, Torrez mantuvo una discusión con la mujer y, en medio del altercado, extrajo una escopeta y le efectuó un disparo que le provocó la muerte.

Tras el ataque, el acusado se dio a la fuga, internándose en una zona montuosa con el arma de fuego y un animal, por lo que efectivos policiales realizan rastrillajes en el sector para tratar de localizarlo.

El hecho fue reportado alrededor de las 11.10, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 27 y personal del Hospital Zonal de Loreto acudieron al domicilio tras recibir un aviso sobre una persona herida de arma de fuego.

Al ingresar a la vivienda, los profesionales de la salud constataron que Patricia Ibáñez ya no presentaba signos vitales.

Mientras personal de Criminalística trabajó en la escena del crimen realizando las pericias correspondientes, la Policía continúa con rastrillajes en la zona para dar con el paradero de Mario Torrez, quien permanece prófugo.

La causa es investigada por la fiscal de Violencia de Género, Dra. Paz Silvina, quien dispuso las medidas de rigor para esclarecer el hecho y avanzar con la detención del sospechoso.