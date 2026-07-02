Humanidades recibió un reconocimiento por su acompañamiento a estudiantes internacionales

La distinción fue recibida por la decana, Sandra Moreira, y la vicedecana, Carla Ferreyra, como muestra de agradecimiento por el acompañamiento brindado durante la experiencia académica y cultural desarrollada en la Facultad.

Hoy 18:17

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero recibió un reconocimiento institucional por parte de Youth For Understanding (YFU) Argentina, entregado por el estudiante belga Géraud Jean Pauline Meessen, quien cursó asignaturas de la Licenciatura en Sociología en el marco de un programa internacional de intercambio estudiantil.

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Según expresa el reconocimiento otorgado por YFU Argentina, la institución destaca "el entusiasmo, dedicación y esfuerzo a la hora de apoyar las actividades de los jóvenes estudiantes, enriquecidas por la experiencia de intercambio cultural", así como el compromiso con la promoción del entendimiento intercultural, el respeto mutuo y la responsabilidad social a través de los intercambios educativos.

La presencia de Géraud Meessen en la Facultad fue formalizada mediante una resolución institucional que autorizó su inscripción como alumno vocacional en la carrera de Licenciatura en Sociología. El estudiante llegó a Santiago del Estero como becario de YFU Argentina, organización internacional dedicada a promover programas de intercambio educativo y cultural para jóvenes de distintos países.

Durante su estadía académica, cursó espacios curriculares de primer año de la carrera y participó activamente de la vida universitaria, acompañado por docentes, autoridades y estudiantes de la Facultad.

La decana Sandra Moreira valoró el gesto y destacó la importancia de continuar fortaleciendo los procesos de internacionalización universitaria. "Recibir este reconocimiento nos llena de satisfacción porque refleja el compromiso de nuestra comunidad académica con una universidad abierta al mundo", indicó al respecto.

Asimismo, añadió que "las experiencias de intercambio enriquecen la formación de nuestros estudiantes y docentes, y fortalecen el diálogo intercultural, que es uno de los grandes desafíos de la educación superior en la actualidad".

Por su parte, la vicedecana Carla Ferreyra señaló que estas experiencias trascienden lo estrictamente académico y generan vínculos que perduran en el tiempo.

“Cada estudiante que llega desde otro país aporta nuevas miradas, experiencias y formas de comprender la realidad. Para nuestra Facultad es muy valioso poder acompañar esos procesos y contribuir a que quienes nos visitan encuentren un espacio de aprendizaje, integración y crecimiento personal", afirmó.

Finalmente, las autoridades destacaron y agradecieron además el trabajo articulado de las distintas áreas académicas y de gestión que hicieron posible la integración del estudiante a la vida universitaria.