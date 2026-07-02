Rodrigo De Paul no se guarda nada y avisó sobre Cabo Verde: “Sería un error pensar más allá”

El mediocampista de la Selección Argentina habló en la previa de los 16avos de final del Mundial 2026, destacó el crecimiento del rival africano, valoró su amistad con Lionel Messi y remarcó la responsabilidad que siente dentro del plantel de Lionel Scaloni.

Hoy 18:18

La Selección Argentina ultima detalles para enfrentar este viernes a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 y uno de los que tomó la palabra fue Rodrigo De Paul. El volante, pieza clave del equipo de Lionel Scaloni, dejó en claro que el plantel no subestima al conjunto africano y aseguró que la Albiceleste afrontará el compromiso como una verdadera final.

"Con el correr de los años y entender estas competencias, esto es fútbol y podía suceder. Nos toca un rival que lo hizo muy bien en la fase de grupos", expresó el mediocampista. Además, destacó las victorias de Cabo Verde frente a España y Uruguay, y remarcó que "no es fácil jugar contra las selecciones que jugaron y cómo fue el desarrollo de los partidos".

En ese sentido, el jugador de Inter Miami fue contundente al descartar cualquier tipo de especulación pensando en futuras rondas. "Sería un error pensar más allá del partido de mañana, no nos vamos a guardar nada. Nos ponemos la camiseta sin importar la competición o el rival. Vestir la camiseta de Argentina es lo máximo, sean diez o noventa minutos, hay que vaciarse", afirmó.

Su amistad con Lionel Messi y el privilegio de compartir equipo

Consultado por su vínculo con Lionel Messi, con quien comparte vestuario tanto en la Selección como en Inter Miami, De Paul reconoció que disfruta cada momento junto al capitán argentino.

"Me representa un montón ser amigo de Leo. Me considero un afortunado de estar ahí, compartir momentos con él. Me da mucho orgullo", señaló. Además, evitó hablar sobre un posible final de ciclo de Messi y destacó que el grupo intenta aprovechar al máximo cada día junto al mejor jugador del mundo.

"No pensamos en los partidos que pueden faltar. Es importante disfrutar de él todos los días. Todos lo estamos disfrutando, pensando en el objetivo más importante que es el partido de mañana", sostuvo.

El rol de referente dentro de la Scaloneta

Con casi 90 partidos disputados con la camiseta albiceleste, Rodrigo De Paul reconoció que hoy ocupa un lugar de liderazgo dentro del grupo y que intenta transmitir su experiencia a los más jóvenes.

"Por la cantidad de partidos y los años que llevo me siento importante o responsable de esta selección. Desde mi lugar intento transmitir la experiencia que tengo. Por suerte es un grupo muy capaz y muy serio, que entiende perfectamente la responsabilidad que tenemos", explicó.

También se refirió a las críticas que recibió por su llegada a la MLS antes del Mundial y aseguró que trabajó para llegar en óptimas condiciones. "Me he preparado para llegar de la mejor forma posible. Me siento bien y contento", afirmó.

El mensaje de Scaloni que lo marcó para siempre

Entre las frases más destacadas de la conferencia, De Paul reveló cuál fue una de las enseñanzas más importantes que recibió de Lionel Scaloni durante estos años al frente de la Selección.

"Me hizo entender que la vida se puede ver de un montón de lugares. Siempre me quedo con que no somos jugadores de fútbol sino personas que juegan al fútbol. Esa frase para mí es muy importante porque detrás de cada uno hay una persona con problemas, satisfacciones y desilusiones", manifestó.

De cara al duelo frente a Cabo Verde, el Motorcito dejó un mensaje claro: la Selección mantiene la concentración en el presente y no piensa más allá del desafío inmediato. "Cuando llegan estas instancias donde uno sigue y otro se va, todo se define por detalles y hay que estar más concentrado que nunca", concluyó.