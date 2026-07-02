El conmovedor rescate de una niña tras los terremotos en Venezuela: "Mi mamá está morida"

La pequeña fue encontrada con vida entre los escombros de un edificio derrumbado. Su respuesta al ser consultada por su madre conmovió a los rescatistas y se viralizó en las redes sociales.

Hoy 18:22

En medio de la tragedia provocada por los terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, una escena protagonizada por una niña rescatada de entre los escombros se convirtió en uno de los momentos más conmovedores de la emergencia.

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La pequeña fue hallada con vida tras el colapso del edificio donde vivía. Todavía en estado de shock, fue asistida por los equipos de rescate, que intentaban obtener información sobre su familia.

Cuando uno de los rescatistas le preguntó por su madre, la niña respondió con una frase que reflejó la dimensión de la tragedia: "Está morida". Sin poder explicar con claridad lo sucedido, alcanzó a decir que vivía en el octavo piso del edificio y que conocía a una vecina llamada Melanie.

El video del rescate se viralizó rápidamente en las redes sociales y generó miles de mensajes de solidaridad y dolor. Usuarios de distintos países expresaron su deseo de que la niña y otros menores que quedaron huérfanos tras el desastre puedan recibir protección y contención.

La historia se conoce en un contexto dramático. Según las cifras difundidas por el Gobierno venezolano, los terremotos dejaron casi 2.300 víctimas fatales, mientras que estimaciones de organismos internacionales indican que decenas de miles de personas continúan desaparecidas. Las tareas de búsqueda y rescate siguen desarrollándose en las zonas más afectadas, donde numerosas familias esperan noticias de sus seres queridos.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas 40 segundos de diferencia y provocaron el derrumbe de cientos de edificios, además de graves daños en distintas ciudades del país.

Mientras continúan las labores de rescate, la imagen de la niña sobreviviente se transformó en un símbolo de esperanza en medio de la devastación, aunque también refleja el profundo impacto humano que dejó una de las peores tragedias recientes que sufrió Venezuela.