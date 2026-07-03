Wanda Nara comparte chat con Maxi López y genera reacciones sobre Icardi

Wanda Nara publicó un chat con Maxi López que desató interpretaciones sobre su relación con Mauro Icardi.

Hoy 06:40

El reciente movimiento de Wanda Nara en las redes sociales ha añadido más tensión a la ya compleja saga familiar que la rodea. La empresaria y conductora decidió compartir en sus historias de Instagram el contenido de un intercambio privado con Maxi López, su exmarido y padre de sus hijos mayores. La captura muestra fragmentos del chat y una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia su otra expareja, Mauro Icardi.

En la imagen difundida, puede leerse el mensaje de Maxi López: “Me acaba de llamar la odontóloga y yo estoy al aire con Telefe. Lo que digas vos va a estar bien”. La respuesta de Wanda, acompañada de un emoji de flores, dejó claro el tono amistoso de la relación: “Ay Maxi tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida. Gracias.” En el mismo hilo, López agrega: “Arreglá lo de los nenes”, lo que sugiere una relación cordial.

Sobre la captura, Wanda escribió: “Llevarte bien con un ex” y un tilde, como si se tratara de una asignatura cumplida. Más abajo, la empresaria sumó: “Feliz por vos”, junto a varios corazones rosas. Este gesto no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes interpretaron este intercambio como una comparación velada con la conflictiva relación que mantiene con Icardi.

La decisión de Wanda Nara de mostrar este diálogo en sus redes coincide con un contexto de alta exposición pública por su vínculo con Icardi, quien ha estado en el país junto a su actual pareja, la China Suárez. La publicación funcionó como un mensaje doble: exhibió la buena sintonía que logró reconstruir con Maxi López tras años de enfrentamientos legales y mediáticos, y sugirió un contraste con la falta de acuerdos que atraviesa con el futbolista del Galatasaray.

La reacción no tardó en llegar en el universo digital, donde los seguidores de Wanda analizaron la publicación como una clara indirecta dirigida a Icardi. Destacar la armonía con un exmarido, en medio de una disputa judicial y mediática con el padre de sus hijas menores, fue visto como una declaración de principios y un pase de factura público.

En los últimos días, la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi se ha caracterizado por nuevos cruces y acusaciones. El regreso del futbolista a Argentina ha avivado las tensiones legales y personales, destacándose una denuncia de Icardi por supuesta negligencia en el cuidado de una de sus hijas.

Wanda Nara rechazó enfáticamente las acusaciones en una comunicación telefónica con un programa de televisión, defendiendo su rol materno y asegurando que el tratamiento médico de la niña nunca se interrumpió. Además, remarcó que toda la información estaba disponible en el chat grupal que comparte con Icardi y la licenciada Matera.