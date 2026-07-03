Pipo Gorosito vuelve a San Lorenzo tras 22 años y ya tiene fecha para su debut

El entrenador reemplazará a Gustavo Álvarez y asumirá el plantel en plena pretemporada. Su primer partido será ante Deportivo Riestra, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

Hoy 15:44

San Lorenzo oficializó este viernes el regreso de Néstor “Pipo” Gorosito como director técnico del primer equipo. El entrenador vuelve al club después de 22 años para ocupar el lugar que dejó vacante Gustavo Álvarez, quien se alejó de manera sorpresiva al inicio de la pretemporada por diferencias con la nueva dirigencia.

La confirmación llegó a través de las redes sociales del club, con un video especial que incluyó imágenes de los goles de Gorosito como futbolista, frases propias y el tema de Los Piojos acompañado por el eslogan: “No te sorprenda volverme a ver”.

El plantel azulgrana ya comenzó la pretemporada y se espera que Pipo se sume en los próximos días para ponerse al frente del equipo. Su debut oficial ya tiene fecha y horario: será el viernes 17 de julio a las 18.45, ante Deportivo Riestra, por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

El flamante entrenador tendrá como uno de sus primeros desafíos potenciar el plantel en el actual mercado de pases. Sin embargo, también deberá seguir de cerca una posible baja importante: Johan Romaña tiene un acuerdo avanzado para ser transferido a León de México en los próximos días.

Gorosito firmó contrato con San Lorenzo hasta el 30 de junio de 2027. Identificado históricamente con los colores azulgranas, buscará encaminar al equipo en medio de una severa crisis económica e institucional.

Su cuerpo técnico estará integrado por Gustavo Zapata, Jorge Borelli y Marcelo Villasanti como ayudantes de campo, mientras que Sebastián Somoza estará a cargo de la preparación física.

El regreso de Pipo tiene una fuerte carga simbólica para el mundo azulgrana. Como futbolista fue una figura muy ligada al club y, como entrenador, tuvo su primer ciclo en Boedo durante la temporada 2003-2004, luego de su paso inicial por Nueva Chicago. En aquel período, logró un subcampeonato en el Apertura 2003, detrás del Boca de Carlos Bianchi.

Su llegada se concretó después de la frustrada negociación con Iker Muniain, quien había acordado su vinculación pero finalmente no pudo asumir porque su licencia de entrenador no estaba homologada para el fútbol argentino.