Abren las inscripciones para la 31ª Olimpíada de Energía y Ambiente

El certamen nacional convoca a alumnos de nivel secundario de todo el país para poner a prueba sus conocimientos sobre energía, sustentabilidad y cambio climático.

Hoy 15:46

Miles de estudiantes de escuelas secundarias de todo el país ya pueden inscribirse para participar de la 31ª Olimpíada de Energía y Ambiente, una propuesta educativa que busca fomentar el conocimiento y el análisis crítico sobre una de las temáticas más relevantes de la actualidad: la energía y su impacto en el ambiente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la competencia invita a los alumnos a profundizar conceptos vinculados con las fuentes de energía renovables y no renovables, el uso responsable y eficiente de los recursos energéticos, la matriz energética argentina y mundial, y la relación entre la producción de energía y el cambio climático.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de julio de 2026, mientras que el cronograma de evaluaciones comenzará el 7 de agosto con la instancia local. Luego continuarán la evaluación zonal, prevista para el 10 de septiembre; la regional, el 16 de octubre; y finalmente la gran final, que se realizará el 20 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

El certamen se desarrolla a partir de una bibliografía especialmente seleccionada, elaborada por especialistas en energía, ambiente y sustentabilidad. Además, las evaluaciones son diseñadas por pedagogos con experiencia en estas áreas, con el objetivo de promover no solo la incorporación de conocimientos, sino también la reflexión y el pensamiento crítico sobre los desafíos energéticos actuales.

La competencia consta de cuatro instancias. La primera se desarrolla en cada establecimiento educativo participante, donde la institución selecciona a sus representantes. Posteriormente se realizan las etapas zonal y regional mediante exámenes elaborados por el IAPG, en formato de opción múltiple. Los mejores puntajes avanzan a la final nacional.

En la última instancia, que tendrá lugar en la sede del IAPG en Buenos Aires, los finalistas deberán resolver ejercicios de desarrollo basados en la bibliografía oficial, dejando de lado el formato multiple choice para demostrar una comprensión más profunda de los contenidos.

Uno de los principales atractivos de esta olimpíada es que reconoce el esfuerzo de toda la comunidad educativa. Los tres primeros puestos obtendrán becas de ayuda escolar durante un año y medallas. El estudiante que alcance el primer lugar también recibirá un diploma especial durante el acto previo al tradicional almuerzo por el Día del Petróleo y del Gas, al que asistirá junto a su familia.

Además, la escuela del alumno ganador será premiada con equipamiento electrónico, mientras que los docentes tutores de los estudiantes destacados también recibirán reconocimientos. Durante la jornada final, incluso, se realizan sorteos de premios sorpresa que incluyen dispositivos tecnológicos, como relojes inteligentes, auriculares inalámbricos y cámaras deportivas, además de viajes.

Con más de tres décadas de trayectoria, la Olimpíada de Energía y Ambiente se consolidó como uno de los certámenes educativos más importantes del país en esta temática, incentivando a los jóvenes a comprender los desafíos del presente y del futuro en materia energética y ambiental.