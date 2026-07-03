Canadá y Marruecos dan inicio a los octavos del Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 6º
Mundial 2026
FINALIZADO
Colombia 1
Ghana 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Cabo Verde 2
FINALIZADO
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
18:00
Paraguay -
Francia -
4 / 07 / 2026
17:00
Brasil -
Noruega -
5 / 07 / 2026
21:00
México -
Inglaterra -
5 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Canadá y Marruecos dan inicio a los octavos del Mundial 2026

Las selecciones se enfrentarán este sábado desde las 14 en el Houston Stadium. El ganador avanzará a la próxima instancia y se cruzará con el vencedor del duelo entre Francia y Paraguay.

Hoy 00:00

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva y este sábado tendrá un atractivo cruce entre Canadá y Marruecos, que buscarán un lugar en los cuartos de final. El encuentro se disputará desde las 14.00 (hora argentina) en el Houston Stadium y contará con el arbitraje del inglés Michael Oliver.

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Ambos seleccionados llegan a esta instancia tras superar exigentes compromisos en los dieciseisavos de final. Mientras los norteamericanos eliminaron a Sudáfrica sobre el final, los africanos protagonizaron una de las grandes sorpresas del certamen al dejar en el camino a Países Bajos en una dramática definición por penales.

Canadá quiere seguir haciendo historia

La selección canadiense, una de las anfitrionas de la Copa del Mundo, tuvo una sólida fase de grupos. Debutó con un empate 1-1 frente a Bosnia, luego goleó 6-0 a Qatar y cerró la primera ronda con una derrota 2-1 ante Suiza, resultado que le impidió terminar en la cima de su grupo.

Ya en los dieciseisavos de final, los dirigidos por Jesse Marsch mostraron carácter para superar a Sudáfrica por 1 a 0 gracias a un gol de Stephen Eustáquio. Ahora buscarán dar otro paso histórico y meterse entre los ocho mejores equipos del torneo.

Marruecos llega fortalecido tras eliminar a Países Bajos

Por el lado de Marruecos, el conjunto africano continúa demostrando que es una de las selecciones más competitivas de los últimos años. Los Leones del Atlas avanzaron a los octavos tras empatar con Brasil y vencer a Escocia y Haití en la fase de grupos.

En la ronda anterior protagonizaron uno de los partidos más emocionantes del campeonato al eliminar a Países Bajos luego de un intenso encuentro que se resolvió en la tanda de penales. Con figuras de jerarquía y una estructura colectiva muy sólida, los marroquíes sueñan con seguir avanzando en la competencia.

Probables formaciones

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Tajon Buchanan, Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Alynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khanouss e Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

Datos del partido

  • Partido: Canadá vs. Marruecos
  • Instancia: Octavos de final del Mundial 2026
  • Estadio: Houston Stadium
  • Hora: 14.00 (Argentina)
  • TV: D Sports
  • Árbitro: Michael Oliver

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