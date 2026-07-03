Paraguay va por otra épica en el Mundial 2026 ante la poderosa Francia de Mbappé

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 JUL 2026 | 6º
Mundial 2026
FINALIZADO
Colombia 1
Ghana 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Cabo Verde 2
FINALIZADO
14:00
Canadá -
Marruecos -
4 / 07 / 2026
18:00
Paraguay -
Francia -
4 / 07 / 2026
17:00
Brasil -
Noruega -
5 / 07 / 2026
21:00
México -
Inglaterra -
5 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 16:00
Portugal
vs
España
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica
7 / 07 / 2026 13:00
Argentina
vs
Egipto

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Paraguay va por otra épica en el Mundial 2026 ante la poderosa Francia de Mbappé

La Albirroja viene de eliminar a Alemania por penales y buscará otro golpe histórico ante los europeos que llegan como una de las máximas candidatas al título. El partido se jugará este sábado desde las 18 en el Filadelfia Stadium.

Hoy 00:00

Paraguay afrontará este sábado uno de los desafíos más importantes de su historia reciente cuando se mida ante Francia por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 18.00 (hora argentina) en el Filadelfia Stadium y tendrá como premio un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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La selección dirigida por Gustavo Alfaro se transformó en una de las grandes revelaciones del certamen. Tras superar una exigente fase de grupos frente a Estados Unidos, Australia y Turquía, la Albirroja dio el gran golpe en los dieciseisavos de final al eliminar a Alemania en una apasionante definición por penales luego de igualar 1 a 1 durante los 120 minutos.

Con una estructura sólida, orden defensivo y una enorme capacidad para aprovechar los espacios, Paraguay ha encontrado una identidad que le permitió competir de igual a igual ante rivales de mayor jerarquía. Ahora intentará repetir la fórmula frente a otro de los gigantes del fútbol europeo.

Francia llega como favorita

Del otro lado estará una poderosa Francia, que ratificó en el torneo su condición de candidata al título. El conjunto conducido por Didier Deschamps dominó el Grupo I con autoridad, dejando atrás a Senegal, Noruega e Irak, gracias a un rendimiento muy sólido en todas sus líneas.

Ese gran nivel volvió a verse reflejado en los dieciseisavos de final, donde los franceses superaron sin inconvenientes a Suecia por 3 a 0. Con una plantilla repleta de figuras internacionales y experiencia en instancias decisivas, Les Bleus intentarán imponer su jerarquía para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Las probables formaciones

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Datos del partido

  • Partido: Paraguay vs. Francia
  • Instancia: Octavos de final del Mundial 2026
  • Estadio: Filadelfia Stadium
  • Hora: 18.00 (Argentina)
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Ilgiz Tantashev

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