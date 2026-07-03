Paraguay va por otra épica en el Mundial 2026 ante la poderosa Francia de Mbappé

La Albirroja viene de eliminar a Alemania por penales y buscará otro golpe histórico ante los europeos que llegan como una de las máximas candidatas al título. El partido se jugará este sábado desde las 18 en el Filadelfia Stadium.

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Paraguay afrontará este sábado uno de los desafíos más importantes de su historia reciente cuando se mida ante Francia por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 18.00 (hora argentina) en el Filadelfia Stadium y tendrá como premio un lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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La selección dirigida por Gustavo Alfaro se transformó en una de las grandes revelaciones del certamen. Tras superar una exigente fase de grupos frente a Estados Unidos, Australia y Turquía, la Albirroja dio el gran golpe en los dieciseisavos de final al eliminar a Alemania en una apasionante definición por penales luego de igualar 1 a 1 durante los 120 minutos.

Con una estructura sólida, orden defensivo y una enorme capacidad para aprovechar los espacios, Paraguay ha encontrado una identidad que le permitió competir de igual a igual ante rivales de mayor jerarquía. Ahora intentará repetir la fórmula frente a otro de los gigantes del fútbol europeo.

Francia llega como favorita

Del otro lado estará una poderosa Francia, que ratificó en el torneo su condición de candidata al título. El conjunto conducido por Didier Deschamps dominó el Grupo I con autoridad, dejando atrás a Senegal, Noruega e Irak, gracias a un rendimiento muy sólido en todas sus líneas.

Ese gran nivel volvió a verse reflejado en los dieciseisavos de final, donde los franceses superaron sin inconvenientes a Suecia por 3 a 0. Con una plantilla repleta de figuras internacionales y experiencia en instancias decisivas, Les Bleus intentarán imponer su jerarquía para meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Las probables formaciones

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Datos del partido